11. März 2018, 18:54 Uhr Seehofers Abschieds-Interview Da verklärt einer, noch ehe er aus dem Amt ist

Während der CSU-Parteichef über fehlende Dankbarkeit klagt, zeihen ihn SZ-Leser der Selbstbeweihräucherung und erinnern an Fehler

Seehofer-Interview "Erfolge, Dank und eine Demontage" vom 3./4. März:

Drehhofers "Pyjama-Strategen"

Fast kommen einem die Tränen, wenn man das Interview mit Seehofer liest. Seehofer fühlt sich von der Fraktion zu Unrecht aus der Staatskanzlei gedrängt und sieht seine politische Lebensleistung nicht ausreichend gewürdigt. Leidet dieser Herr bereits an Gedächtnisschwund? Wie behandelte er die sogenannten Parteifreunde (die es in der Realität ja nicht gibt)? Es gibt eine lange Liste seiner Geringschätzung anderer:

So nennt er die Abgeordneten, die ja die "Volksvertreter" sind, "Pyjama-Strategen", Ilse Aigner lockt er mit Versprechungen nach München und lässt sie dann fallen wie eine heiße Kartoffel, Markus Söder - auch wenn man ihn nicht mag - wird von ihm abgewatscht, ständig ändert er seine Meinung ("Drehhofer"), Angela Merkel brüskiert er in primitivster Art und Weise beim Parteitag, und so weiter.

Was hat er denn wirklich geleistet? Noch immer fehlt es an einer gut funktionierenden Infrastruktur für das Internet im ganzen Land, noch immer sind in den Schulen - ob Grundschule, Realschule oder Gymnasium - die Klassen zu groß, um unter heutigen Bedingungen optimal unterrichten zu können. Da Seehofer eher bildungsfern ist, vertritt er wahrscheinlich die Meinung, andere Kinder und Jugendliche brauchen auch keine Bildung.

Was waren seine Leuchtturmprojekte? Die "Ausländermaut", die er den primitiven Stammtischbrüdern und -schwestern im Bierzelt versprochen hat und die sein missratener Zögling Dobrindt in Berlin umsetzen sollte. Seine "Obergrenze", mit der er als "christlicher Politiker" seine grenzenlose Verachtung gegenüber vom Schicksal schwer getroffenen Menschen offenbarte. Seehofers Kriecherei Putin gegenüber, der rücksichtslos in der Ostukraine Krieg führte, die Krim völkerrechtswidrig annektierte, und mit dessen Hilfe Syriens Diktator das eigene Volk bekriegt, und dessen Ziel es ist, die EU zu schwächen, wenn nicht zu zerstören. Auch seine Wertschätzung dem Anti-Europäer und Anti-Demokraten Orbán gegenüber, den er wiederholt zu CSU-Veranstaltungen einlädt und ihm huldigt, lässt auf seine negative Haltung der EU gegenüber schließen. Als einziger deutscher Politiker lobt er den chaotischen Präsidenten der USA. Das ist das Bild, das von Seehofer bleibt.

Muss er sich da noch wundern, wenn er ohne Mitleid wie auch seine Vorgänger vom Acker gejagt wird? Volker Loch, Strullendorf

Überheblichkeit

Diese Selbstbeweihräucherung ist ganz auf der bisherigen Linie von Horst Seehofer: "Wir haben alles richtig gemacht - wir haben immer recht gehabt - wir haben es doch schon immer gewusst..." - diese Rechthaberei lässt sich bei Betrachtung seiner Amtszeit beliebig fortsetzen und ist deshalb unerträglich zu lesen. Nur zwei prominente Gegenbeispiele. Zum ersten: "Ich habe das G9 wieder eingeführt." Das G8, das er lange vehement vertreten hat, hat derart viele dauerhafte Gegner auf den Plan gerufen, dass er Volkes Stimme nach langer Zeit nicht mehr ignorieren konnte und seinen getreuen Spaenle angewiesen hat, das irgendwie wieder hinzubiegen. Jetzt hat Bayern eine ähnliche Lösung wie vorher, aber mit "ich habe G9 wieder eingeführt" hat das nichts zu tun. Zum zweiten: "Sogar bei der dritten Startbahn (...) vertritt die Landtagsfraktion mittlerweile meine Position": Das ist die vermutlich dritte Position, die er inzwischen vertritt, zwischendurch hat er mal den Startbahngegnern das Gefühl vermittelt, sie könnten sich auf sein Wort verlassen - dann verschiedene Wendungen, und nun hat er die Klientel- und Lobbyposition der CSU wieder erreicht. Das als "Verdienst" auszugeben, dazu gehört schon ein gerütteltes Maß an Chuzpe. Und eben die Selbstüberschätzung, die das gesamte Interview prägt. Glaube nur keiner, bei Söder werde irgendetwas besser, es wird nur scheinbar anders werden. Die Überheblichkeit bleibt im Amt. Friedrich-Karl Bruhns, München