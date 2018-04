3. April 2018, 18:47 Uhr Seehofer spaltet Union Abendländisch? Scheinheilig!

Merkel bringt für Machterhalt zu große Opfer, meint eine Leserin

Aus dem politisch zum Schlechteren verwandelten Österreich beobachte ich Ihre Zeitung und bin dankbar, dort Meinungen zu finden, die hier in Austria vermisst werden.

Der Kommentar von Sebastian Beck zu Seehofer ("Die Welterklärer der CSU" vom 20. März) spricht mir aus der Seele. Wie kann die Kanzlerin, nur um ihre Macht zu erhalten, sich jemanden aus Bayern holen, der hetzt und spaltet. Leider halte ich die Kanzlerin für die Schlimmste, nicht moralisch, sondern politisch betrachtet.

CSU - christliches Abendland - nur Mord & Totschlag der Andersdenkenden. Wie Herr Beck schreibt, die Aufklärung ist gegen die christlichen Ideologien erkämpft worden. Die Scheinheiligkeit grassiert auch in der österreichischen Kirche in Gestalt von Herrn Kardinal Schönborn, der sich nicht entblödet, in der Kronen-Zeitung Kolumnen am Sonntag zu schreiben, genau an der Stelle, wo unter der Woche die Porno-Mädchen posieren.

Ach ja, jedenfalls hole ich mir manchmal aus der Süddeutschen Zeitung ein wenig gesunden Atem.

Hedwig Wingler, Köflach/Österreich