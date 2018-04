15. April 2018, 18:54 Uhr Schwierige Münchner Wohnungssituation Eine empörend unfreie Marktwirtschaft

SZ-Leser beurteilen das freie Spiel der Kräfte als gescheitert und wünschen sich mehr staatliche Regulierung bei Grund und Boden

"Wohnen in München" vom 1./2. April und "Das Geschäft mit der Not" vom 11. April:

Mit Steuergeld Miethaie füttern

"Soziale" Marktwirtschaft - wo gibt es die im Wohnungs-/Immobiliengeschäft noch? Und das Prinzip "freie" Marktwirtschaft? Daraus ziehen hier nur mehr die Anbieter Nutzen, nämlich die Freiheit, auf diesem Markt Preise und Gewinne ungestört in immer neue Höhen zu treiben. Höchst unfrei aber, weil wehrlos diesem Preisdiktat ausgesetzt, sind alle, die sich ein Dach über dem Kopf suchen (müssen). Wie oft sie gegen sehr viel Geld in menschenunwürdigen Verhältnissen vegetieren müssen, belegt anschaulich die ausführliche Dokumentation der SZ über das "Geschäft mit der Not". Dabei finde ich es ungeheuerlich, dass vom Sozialamt durch die selbstverständlich notwendige Kostenübernahme viel Geld in die Taschen solcher Vermieter fließt, wir also mit unseren Steuergeldern unersättliche Miethaie munter fett füttern. Welch himmelschreiende Missstände! Betroffen sind nicht nur (wie im SZ-Bericht) Migranten. Wohnungsnot und horrende Mieten/Preise lassen zunehmend viele Einheimische verzweifeln - und zweifeln an sozialer Gerechtigkeit in Staat und Gesellschaft. Wenn, wie im Leitartikel der gleichen SZ-Ausgabe von Heribert Prantl ("Einen Herkules, bitte!") zu lesen, mehr als einer Million Haushalte in den deutschen Großstädten nach Abzug der Mieten weniger Geld zum Leben bleibt als der Hartz-IV-Regelsatz, dann ist etwas faul im Staate. Der Leitartikel ruft zurecht nach einem Herkules, der Willen und Kraft zur längst dringend notwendigen grundlegenden Reform aufbringt. Herkules hat bekanntlich den Augiasstall ausgemistet. In unserem Zusammenhang wartet auf ihn ein Saustall. Der muss in Ordnung gebracht werden, sonst zerbricht mittelfristig unsere Gesellschaft. Wo lebenswichtige Reform ausbleibt, wächst Raum für Revolution. Peter Maicher, Zorneding

Verkehrte Richtung

Nicht "das Einfamilienhaus ist wohnungspolitisch ein Irrsinn" (Zitat TU-Professorin Sophie Wolfrum, Lehrstuhl für Städtebau und Regionalplanung, aus dem gleichnamigen SZ-Beitrag vom 31. März; d. Red.). Die ungezügelten Bevölkerungsverschiebungen - Völkerwanderungen von dünn besiedelten Gebieten zu dicht besiedelten Gebieten, also in die verkehrte Richtung - sind wohnungspolitisch ein Irrsinn. Michael Mieslinger, Eichenau

Besser kontrollieren

Unfassbar, ein Zimmer für sechs Personen für 2970 Euro, und noch unfassbarer: Dem Wucherer, anstatt ihn anzuzeigen und wegen Wuchers in den Knast zu stecken, schiebt das Sozialamt 2000 Euro hin! Man hätte die Familie in einer Pension unterbringen können. Diesen Missbrauch ahndet die Stadt überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie unterstützt ihn noch.

Es gibt Frauen, die für sich und vier Kinder eine Vier-Zimmer-Sozialwohnung bekommen haben; nach 20 Jahren sind die Kinder weg, die Mutter sitzt allein immer noch drin, die Stadt zahlt. Es gibt Leute, die unbeirrbar ewig ihre Sozialwohnung als Zweitwohnsitz behalten, die aber in der Toskana eine Villa geerbt haben und Pferde halten. Im Laufe von 10 oder 20 Jahren hat sich die finanzielle Situation durch Erbe oft verändert, aber niemals wird die Bedürftigkeit nachgeprüft. Um diesen Missbrauch wenigstens etwas einzuschränken und falsch belegte Wohnungen für aktuelle Bedürftige frei zu machen, muss mindestens alle 10 Jahre der Anspruch geprüft und notfalls das Wohnrecht entzogen werden. Helga Weise-Richter, München

Gnadenlose Verdrängung

Rudolf Stürzer (Sprecher des Haus- und Grundbesitzervereins München; d. Red.) schreibt: Der Anteil der Mieten am Einkommen sei ein Maß für die "Bezahlbarkeit". Er bestreitet nicht, dass die Wohnungspreise in München die höchsten Deutschlands sind. Bezahlbar sind diese Höchstmieten aber nur für Höchstverdiener: Denn bei steigenden Mieten kann der Anteil der Miete am Einkommen nur dann steigen, wenn das Einkommen der Bewohner drastisch steigt: 60 Prozent Miete kann man von 3000 Euro nicht zahlen, bei 10 000 Euro sehr wohl.

Da die Einkommensteigerung in den üblichen Berufen bei weitem nicht den Mietsteigerungen entspricht, müssen Personen schon mit mittlerem Einkommen die Wohnung und meist auch die Stadt verlassen! Fazit: Dass der Anteil der Miete am Einkommen nicht steigt, sagt nichts über die Höhe der Mieten aus und auch nichts über deren Sozialverträglichkeit.

Betrachtet man diesen Anteil gemeinsam mit den tatsächlichen Mieten, unterstreicht er den gnadenlosen Verdrängungswettbewerb auf dem Wohnungsmarkt in München. Und das ist auch, was ich in meinem Umfeld beobachte. Und nebenbei: Wohngeld erhöhen, ist auch nur ein Weg, mit dem man Vermietern Steuergeld aufs Konto durchreicht. Das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Boden und Wohnung eben nicht ein Gut wie jedes andere sind, sondern im Grunde allen gehören, wäre der richtige Weg. Ein entsprechender Artikel über den Wiener Weg wäre mal angebracht! Ute Walther-Maas, München