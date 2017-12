29. Dezember 2017, 18:46 Uhr Schwere Verletzungen Zusammenprall mit Straßenbahn









Eine 56-jährige Münchnerin ist von einer Tram angefahren worden. Sie überlebte, liegt laut Polizei aber mit einer Kopfverletzung und mehreren Knochenbrüchen im Krankenhaus. Am Donnerstag gegen 19.45 Uhr parkte die Frau ihr Auto an der Dachauer Straße und lief anschließend an der Ecke zur Lazarettstraße über die Gleise, berichtet die Polizei. Dabei übersah sie offenbar die nahende Tram. In dem Moment, als sie das Gleisbett überquerte, wurde sie erfasst und auf die Schienen geschleudert. Der Straßenbahnfahrer leitete zwar eine Notbremsung ein, hatte laut Polizei aber keine Chance. Jetzt wird die Frau noch angezeigt wegen Eingriffs in den Bahnverkehr.