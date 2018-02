20. Februar 2018, 18:54 Uhr Schwere Verletzungen Angefahren beim Rückwärtsfahren

Mehrere Brüche und eine Kopfplatzwunde hat eine 51 Jahre alte Frau am Montagmittag erlitten, als sie von einem rückwärts Fahrenden Minivan erfasst wurde. Am Montag gegen 13.55 Uhr war ein 41-jähriger Münchner mit seinem Ford auf der Luitpoldstraße in Richtung Alter Botanischer Garten unterwegs. Auf Höhe der Elisenstraße bog er nach rechts ab und stieß anschließend zügig rückwärts. Das Auto sollte nämlich von einem Schleppfahrzeug abtransportiert werden. Der Abschleppwagen stand schon auf dem rechten Fahrstreifen der Elisenstraße bereit. Zur gleichen Zeit ging eine 51-Jährige auf dem Fußweg der Elisenstraße. Der 41-jährige Autofahrer achtete laut Polizei beim Zurückstoßen nicht auf die Fußgängerin, die gerade die Elisenstraße überqueren wollte. Das Heck des Minivans prallte gegen die Fußgängerin. Die Frau stürzte zu Boden und wurde dabei schwer verletzt. Mit dem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus.