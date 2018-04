2. April 2018, 18:49 Uhr Schwere Kopfverletzungen Betrunkener stürzt vor Trambahn

Ein stark betrunkener Obdachloser ist an der Haltestelle am Bahnhofsplatz vor eine anfahrende Trambahn gekippt. Der 38-jährige Mann stand nach Angaben der Polizei am Samstagabend neben dem Gleis, als er plötzlich nach vorne fiel und mit dem Kopf gegen die Frontscheibe der Bahn prallte. Der 54-jährige Trambahnführer der Linie 16 hatte offenbar keine Chance, den Zug noch rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Der 38-Jährige wurde von dem Aufprall zurückgeschleudert und blieb bewusstlos am Boden liegen. Er wurde mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht. Das Gleis am Bahnhofsvorplatz musste eineinhalb Stunden gesperrt werden.