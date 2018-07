8. Juli 2018, 13:40 Uhr Schwanthalerstraße Mann schlägt mit abgebrochener Flasche auf 19-Jährigen ein

Der junge Rumäne wird dabei schwer am Kopf verletzt. Dem Angreifer wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

War es eine Rivalität zwischen zwei Gangs oder ging der Streit, der in einem versuchten Totschlag endete, um nationale Befindlichkeiten? Die Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe junger Rumänen und mehreren Albanern begann am Samstag gegen 1 Uhr in der mexikanischen Cocktailbar La Fiesta an der Schwanthalerstraße. Dort kam es zu ersten Handgreiflichkeiten zwischen den zwei Gruppen. Der Sicherheitsdienst des Lokals ging dazwischen, doch vor der Tür eskalierte die Situation.

Ein 21-jähriger Maler aus Albanien stach mit einer bereits abgeschlagenen Flasche auf den Kopf eines 19-Jährigen aus Rumänien ein und verletzte ihn dabei schwer. Die vom Lokal alarmierte Polizei konnte den Täter von weiteren Attacken abhalten und den Angreifer festnehmen.

Am Sonntag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Auch gegen weitere Männer, die in die Schlägerei verwickelt waren, wird ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit.