1. Januar 2018, 18:32 Uhr Schwanthalerhöhe Racheakt: Frau zündet auf Balkon Kleider an









Es war eine besondere Form der Rache. Weil sie mit ihrer Mitbewohnerin aus Gründen, die die Polizei am Montag nicht vertiefte, noch ein Hühnchen zu rupfen hatte, schleppte eine 27-Jährige am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags kurzerhand die Edelklamotten der Rivalin auf den Balkon und zündete die feinen Fummel im Wert von mehr als tausend Euro dort an. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine Nachbarin aus der Schwanthalerstraße den Brand und löschte ihn geistesgegenwärtig mit einer nassen Badematte. Durch das Feuer wurde auch die Balkontür beschädigt. Die Nachbarin verständigte den Vermieter der Wohnung. Der traf sich am Donnerstagabend mit der Übeltäterin, zeigte wenig Verständnis für die Racheaktion - und seine Mieterin wegen Sachbeschädigung bei der Polizei an.