23. März 2018, 18:55 Uhr Schwabing Streit um Frau eskaliert

Ein Streit zwischen zwei Betrunkenen um eine Frau ist derart eskaliert, dass am Ende der eine Kontrahent dem anderen mehrmals gezielt und mit voller Wucht gegen den Kopf getreten hat. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen gefährlicher Körperverletzung. Was am Sonntagmorgen so brutal endete, fing zunächst völlig harmlos an, berichtet die Pressestelle des Präsidiums.

Der 22-jährige Eventmanager und der 18-jährige Maler und Lackierer hatten demnach ordentlich gezecht, später stellte die Polizei bei ihnen 1,8 und 1,4 Promille fest. Die beiden kannten sich nicht und liefen sich am Sonntagmorgen offenbar zufällig über den Weg. Mit dabei war eine 35-jährige Münchnerin, über die die Polizei keine weiteren Angaben macht. Gegen 9.30 Uhr entschied sich das Trio, gemeinsam ein Taxi zu nehmen. Am Kurfürstenplatz wollte der 18-Jährige kurz aussteigen und Geld abheben, um sich an den Taxikosten zu beteiligen. Inzwischen aber wollte der 22-Jährige lieber allein mit der Frau weiterfahren und seinen Kontrahenten einfach an der Straße stehen lassen. So kam es zum Streit zwischen den Männern.

Zunächst drosch der 18-Jährige seinem Gegner eine Wodka-Flasche ins Gesicht, berichtet die Polizei. Davon ließ sich der 22-Jährige aber nicht sonderlich beeindrucken und brachte seinerseits den Maler gewaltsam zu Boden. Dann soll der Eventmanager seinem wehrlosen Opfer mehrmals auf den Kopf getreten haben - gezielt und kräftig. Der 18-Jährige verlor das Bewusstsein und lag blutend am Boden, bis die 35-jährige Frau dazwischenging und Zeugen sich um den Verletzten kümmern konnten. Er wurde mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma in eine Klinik gebracht. Die hilfsbereiten Zeugen riefen die Polizei, die rechtzeitig kam, um die Personalien der Männer festzustellen.