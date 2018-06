7. Juni 2018, 19:00 Uhr Schwabing 89-Jährige wird Opfer von Trickbetrügern

Ein gut informierter Trickbetrüger hat eine 89-jährige Rentnerin überlistet und so lange abgelenkt, dass ein Komplize Goldschmuck und mehrere Hundert Euro Bargeld stehlen konnte. Der kräftig gebaute, mit einem Blaumann bekleidete und sächsisch klingende Mann sprach sein Opfer laut Polizei am Dienstag auf der Treppe eines Hauses in Schwabing an. Er kannte ihren Namen, sagte, er müsse Bauarbeiten bei der Nachbarin durchführen und wusste auch deren Namen. Tatsächlich fanden gerade Arbeiten im Haus statt, und so glaubte die Rentnerin dem Unbekannten und ließ ihn in ihre Wohnung. Dort griff er zu einem alten Trick, forderte sie auf, im Bad Wasser laufen zu lassen, während der Komplize durch die Tür schlüpfte.