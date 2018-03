30. März 2018, 22:03 Uhr Schwabing Ermittlungen gegen Polizeibeamte

Ein mutmaßlicher Drogenhändler bezichtigt zwei Zivilpolizisten der Körperverletzung. Das bayerische Landeskriminalamt hat interne Ermittlungen aufgenommen und prüft nun die Vorwürfe. Die Beamten waren am Freitag, 23. März, in Schwabing im Einsatz und beobachteten ein mutmaßliches Drogengeschäft. Als sie den Verdächtigen, einen 22-jährigen Münchner, daraufhin ansprachen, versuchte er zu flüchten. Die Zivilfahnder hielten den Mann fest, der sich laut Polizei der Festnahme widersetzte und einem Beamten in die Hand biss. Die Ermittler brachten ihn zu Boden und fixierten den Beschuldigten. Dabei, so der Vorwurf des 22-Jährigen, hätten die Polizisten ihn brutal geschlagen.