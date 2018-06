17. Juni 2018, 16:56 Uhr Schwabing Bewusstlose Frau aus Wohnung gerettet

Dem Nachbarn kam der überquellende Briefkasten verdächtig vor, er alarmierte die Polizei. Doch erst beim zweiten Besuch stießen sie auf die 69-Jährige.

Ein aufmerksamer Anwohner und ein Polizist haben einer 69 Jahre alten Frau vermutlich das Leben gerettet. Dem Nachbarn kam ein überquellender Briefkasten in Schwabing, der offensichtlich schon länger nicht mehr geleert worden war, verdächtig vor. Er verständigte am vergangenen Mittwoch die Polizei, eine Streife fuhr daraufhin zu dem Haus an der Aachener Straße, berichtete das Präsidium am Sonntag.

Doch die Beamten konnten bis auf den vollen Briefkasten nichts Auffälliges feststellen und trafen auch keine Nachbarn an. Weil ein voller Briefkasten allein noch kein Grund ist, eine Wohnung aufzubrechen, fuhren sie wieder davon.

Wenige Stunden später ging erneut ein Polizist zu dem Haus, dieses Mal waren auch Nachbarn dort. Die bestätigten dem Beamten, dass sie die 69-Jährige bereits seit mehreren Wochen nicht mehr gesehen hätten. Der Polizist sah zudem, dass ein Fenster zur Wohnung im Hinterhof offen stand und dass im Raum Licht brannte. Daraufhin rief er die Feuerwehr zur Hilfe, die die Wohnungstür öffnete.

Im Innern fanden die Einsatzkräfte die 69-jährige Frau, die bewusstlos auf dem Boden lag. Sie wurde von einem Notarztteam behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Was der Frau fehlte, war am Sonntag noch unklar.