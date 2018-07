17. Juli 2018, 18:56 Uhr Schülerexperiment in Gräfelfing GPS-Tracker überführen Kameradiebe

Mit so viel Dramatik bei der Ortung ihres Wetterballons haben die Schüler des Kurt-Huber-Gymnasiums in Gräfelfing dann doch nicht gerechnet. Die Arbeitsgemeinschaft "Call of Science" hatte am Montagmittag einen mit einer 360-Grad-Kamera und zwei GPS-Trackern ausgestatteten Wetterballon in die Stratosphäre geschickt, um Bilder von der Erde aufzunehmen. Drei Stunden später landete die Sonde wie geplant im Osten von München. Bis die Schüler dort eintrafen, um die Kamera samt der erhofften Bilder aufzusammeln, hatten Diebe aber bereits die gesamte Technikausstattung gestohlen. Die Polizei konnte das Tracking-Signal bis zu einer Ortschaft hinter Stuttgart verfolgen und noch in der Nacht zwei 50 Jahre alte Täter in einem Hotel fassen. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

Die beiden Täter werden wegen Diebstahls angezeigt, ihre Ausrüstung dürften die Schüler in den nächsten Tagen bekommen. Und mit ihr die hoffentlich intakten Fotos aus der Stratosphäre.