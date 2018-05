31. Mai 2018, 18:36 Uhr Schönes Wochenende Zirkusluft und Fischgeruch

Hier die Freizeittipps für die nächsten Tage

Von Axinja Weyrauch

Musik aus allen Rohren gibt es beim Stustaculum. (Foto: Robert Haas)

Empfehlungen für Freitag:

Zahlreiche Wohnheimgenerationen haben hier schon mitgewirkt: Das Festival Stustaculum in der Studentenstadt findet heuer schon zum 30. Mal statt. Neue Bands entdecken, Schafkopf und Kicker spielen oder einfach im Bierzelt abhängen. Noch bis Samstag, das Eintrittsbändchen kostet sieben Euro.

Noch bis zum Sonntag können Kinder und Jugendliche von sechs Jahren an ihre Qualitäten als Zirkusakrobat oder als Clown bei "Zirkuslust" im Westpark testen. Es gibt dort im Zirkuszelt Hochstelzenlauf, Clownerie, Akrobatik, Breakdance, Trapez- und Zauberkünste und noch vieles andere mehr. Das Münchner Ferienprogramm von "Spielen in der Stadt" läuft täglich von 13 bis 19 Uhr.

Danach kann man dann auch einfach im Park bleiben: Das Freiluftkino Kino, Mond und Sterne im Westpark ist wieder da! An diesem Freitag wird "The Shape of Water" gezeigt, der mit dem Oscar in der Kategorie "Bester Film" ausgezeichnet wurde. Karten kosten 7 Euro, Einlass ist um 20 Uhr.

Lachen kann man am Freitagabend mit und über Simon Pearce im Lustspielhaus. In seinem aktuellen Programm verarbeitet der Comedian und Schauspieler eine durchaus seltsame Beziehung zu seiner Mutter, Rolltreppen-Geschichten und eine nicht vorhandene Glatze. Karten gibt es für 22 Euro, ab 20 Uhr.

Für Samstag:

Wer Lust auf Hamburg-Flair hat, sich aber nicht die fünfeinhalb Stunden in den ICE setzen möchte, geht auf den Hamburger Fischmarkt am Wittelsbacherplatz. Die echten Händler aus St. Pauli sind noch bis zum 10. Juni in München. Täglich von 10 bis 22 Uhr, am Sonntag erst ab 11 Uhr.

Mehr als 50 Bands werden am Wochenenden typisch bayerischen Lokalen spielen - und das live und ohne Verstärker, denn das ist das Besondere an Munich Unplugged. Musikalisch reicht die Palette von Folk über Jazz bis hin zu Brass, aber auch die Genres Funk, Pop und einige Singer/Songwriter sind vertreten. Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 13 Uhr.

Die Münchner Biennale zeigt ausschließlich Uraufführungen des zeitgenössischen Musiktheaters. An zahlreichen Orten wie dem Residenztheater, dem Einstein-Kultur oder auch Privatwohnungen wird bis zum 12. Juni gespielt. Karten gibt es oft schon für acht Euro.

Samstags ist es wieder Elektronisch am Kulturstrand am Vater-Rhein-Brunnen. Von 17 Uhr an legt Mellowflex vom Harry Klein auf. Der Eintritt ist frei.

Für Sonntag:

Die Studierenden der Ballett-Akademie zeigen ihr Können mit Peter und der Wolf im Prinzregententheater. Ab 19 Uhr, Karten gibt es ab 15 Euro.

Im Rahmen des Faust-Festivals findet eine Lesung aus dem Roman "Die Unglückseligen" in der Hochschule für Fernsehen und Film. Die Schauspielerin Bibiana Beglau liest ab 19 Uhr, im Anschluss steht die Autorin Thea Dorn Rede und Antwort. Der Eintritt ist frei, die Plätze sind begrenzt.

Musikalischer Ausnahmezustand herrscht derzeit auch in Dachau: Bis zum 20. Juli findet der Dachauer Musiksommer mit zahlreichen Konzerten statt. Am Sonntagabend machen die Münchner Lokalmatadoren Moop Mama Stimmung auf dem Rathausplatz. Tickets gibt es an der Abendkasse für 32 Euro.