3. Mai 2018, 18:32 Uhr Schönes Wochenende Straßenfest und Zirkuszelt

Freizeittipps für die nächsten Tage - vom Kulturfestival bis zum Kindermuseum

Von Ana maria michel

Empfehlungen für Freitag:

Der Wilde Westen liegt in München. Zumindest bei der Theater-Roadshow "Die katastrophale Johanna" in den Isarauen. Die Geschichte der legendären Revolverheldin Calamity Jane wird hier mit der Gegenwart verbunden. Die Veranstaltung ist für Kinder ab acht geeignet. Los geht's um 15.30 Uhr an der Thalkirchner Brücke.

Junge Musiker spielen an außergewöhnlichen Orten: So will das Festival "Stars and Rising Stars" junge Menschen für klassische Musik begeistern. Um 19 Uhr ist der Cellist Maximilian Hornung in der Reithalle zu erleben. Gemeinsam mit Clayton Stephenson am Klavier und dem Geiger Robert Lakatos spielt er Stücke von Liszt, Debussy oder Beethoven.

Die Schallplatten, die Michaela Melián im Keller des Amerikahauses entdeckt hat, waren zur Entnazifizierung gedacht. Sie blieben zurück, als die US-Regierung 1997 ihre Arbeit in der Kulturinstitution einstellte. Aus den Platten hat Melián die 24-stündige Klanginstallation "Music from a Frontier Town" im Amerikahaus geschaffen. Sie ist Teil des Festivals "Public Art Munich" und von 20 Uhr an zu erleben.

Für Samstag:

An diesem Wochenende gehören die Leopold- und die Ludwigstraße nicht den Autos. Der Corso Leopold und das Streetlife Festival bieten ein abwechslungsreiches Kulturprogramm, außerdem kann man verschiedene Sportarten ausprobieren oder im Bereich "Space Invaders" die Stadt bunter machen.

100 Jahre Bayern: Zum Jubiläum des Freistaats widmet sich die Landesausstellung im Kloster Ettal unter dem Motto "Wald, Gebirg und Königstraum" dem Mythos Bayern. Wer sich schon immer gefragt hat, wie es im Kopf von Ludwig II. aussah, sollte in den Pavillon im Klostergarten schauen. Die Ausstellung läuft bis 4. November.

Welche Texte es auf die Bühne schaffen, wird meist im Hintergrund verhandelt. Anlässlich der Langen Nacht der Neuen Dramatik in den Kammerspielen wird dieser Prozess ein Stück weit öffentlich. Vier Autoren stellen mit dem Ensemble des Theaters Texte vor, die irgendwann einmal als Inszenierung auf der Bühne zu sehen sein könnten. Beginn ist um 19 Uhr.

In der Porzellanmanufaktur oder auf dem Spielplatz: Beim Festival "Hörgang" in Neuhausen-Nymphenburg kann man das Viertel literarisch entdecken. Autoren wie Benedict Wells oder Patricia Hempel lesen an mehr als 30 ungewöhnlichen Orten. Jede Lesung dauert 20 Minuten, danach geht es woanders weiter. Beginn 20 Uhr.

Das Wannda Kulturfestival öffnet an diesem Wochenende zum ersten Mal im Kreativquartier an der Dachauer Straße. In zwei Zirkuszelten werden bis zum 21. Mai Konzerte, Flohmärkte, Workshops oder Akrobatik geboten. Los geht es heute um 12 Uhr.

Für Sonntag:

Zwischen Schrauben, Zahnrädern, Federn und Pedalen werden die Besucher dieser Ausstellung zu Erfindern. Bei der "Mitmach-Maschine" im Kindermuseum dürfen die Besucher selbst aktiv werden und spielerisch etwas über Mechanik lernen.

Musik, Workshops oder Kunst: Das und noch mehr wird heute auf dem Uferlos Festival in Freising geboten. Es findet mittlerweile zum zehnten Mal statt und läuft bis 13. Mai. Die meisten Veranstaltungen kosten keinen Eintritt.

Einen Überblick mit Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter sz.de/tipps.