12. April 2018, 18:55 Uhr Schönes Wochenende Muskeln und Kater

Freizeittipps für die nächsten Tage - vom Hindernislauf bis zum Theaterfestival

Von Ana Maria Michel

Empfehlungen für Freitag:

Wie werden wohl die Schlager des 24. Jahrhunderts klingen? Das "Science & Fiction Festival" im Einstein Kultur reist um 22.15 Uhr in die Zukunft, um sich das anzuhören. Auf dem Programm des Festivals stehen an diesem Wochenende außerdem Impro-Theater, Konzerte, Lesungen und Filme. Beginn am Freitag um 18 Uhr.

Über die Wohnungsnot in München kann gar nicht genug gesprochen werden. Um 19 Uhr diskutieren die Soziologen Andrej Holm und Cordula Kropp, Dominik Albrecht von der Aktionsgruppe Untergiesing und die SZ-Autorin Laura Weißmüller über das Thema. "Der reine Wohnsinn" heißt die Veranstaltung im Lovelace, die um 19 Uhr beginnt.

Der Film "Columbus" des in Südkorea geborenen US-amerikanischen Regisseurs Kogonada ist sowohl eine Coming-of-Age-Geschichte als auch ein architektonischer Spielfilm. Er eröffnet um 18.30 Uhr die Architekturfilmtage im Filmmuseum. Die Reihe läuft bis zum 18. April und zeigt unter anderem Dokumentar- und Porträtfilme über Architekten.

Bereits zum siebten Mal hält das Berklee College of Music in Ottobrunn Aufnahmeprüfungen ab. Junge Musiker aus der ganzen Welt reisen an, um an dem Auswahlverfahren der Bostoner Musikuniversität teilzunehmen. Das Wochenende beginnt mit einem Konzert des Mixcla Trios im Wolf-Ferrari-Haus. Beginn ist um 20 Uhr.

Für Samstag:

Durch Schlamm, über Feuer, unter Stacheldraht durch: Das "Spartan Race" im Olympiapark ist eine Sportveranstaltung für die ganz Harten. Von 7.30 Uhr an können sich die Teilnehmer ihre Startnummern holen. Dazu gibt es ein Festival mit Gastronomie und Aktionen, das um 8 Uhr beginnt.

Der Frühling ist endlich da - und damit hat auch wieder das Fahrrad Saison. Wer ein Rad braucht, kann sich zum Beispiel zwischen 11 und 14 Uhr auf dem Fahrradflohmarkt "Stahlarchiv" in der Halle E an der Hans-Preißinger-Straße umschauen.

Am Samstagabend wird zum letzten Mal im Awi gefeiert, danach schließt die Pop-up-Bar im ehemaligen Copyshop an der Müllerstraße. "The last Saturday at Awi" heißt die letzte Veranstaltung, sie beginnt um 21 Uhr. Feiern kann man am Samstag auch im Museum. "Musée Malade" heißt die Veranstaltung im Jagd- und Fischereimuseum. Um 22 Uhr geht es los, versprochen werden "Kultur und Kater".

Für Sonntag:

Neben der großen Paul-Klee-Ausstellung gibt es eine weitere Schau, die man nicht übersehen sollte: Die Pinakothek der Moderne zeigt Arbeiten aus dem Frühwerk von Fritz Winter. Der Künstler ist einer der bekanntesten Klee-Schüler. Die Ausstellung ist bis zum 10. Juni zu sehen.

Die Kurzhalslaute Oud ist ein wichtiges Instrument der arabischen Musik. Obwohl es in fast allen Ländern eigene Schulen und Spielweisen gibt, sind Experimente eher selten. Doch ein tunesischer Oud-Virtuose wollte ausbrechen und die arabische Musik erneuern. Um 20 Uhr ist Anouar Brahem in der Philharmonie zu erleben.

Beim Festival "Radikal jung" im Volkstheater erobern acht Tage lang junge Regisseure die Bühnen. Um 20 Uhr zeigt Charlotte Sprenger ihr Stück "Alles, was ich nicht erinnere". Darin geht es um Samuel - und die Frage, wie er gestorben ist. War es ein Unfall oder Selbstmord? Das Festival läuft bis zum 21. April.

Einen Überblick mit Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter sz.de/tipps.