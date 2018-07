12. Juli 2018, 18:45 Uhr Schönes Wochenende Mägde und Mbappé

Freizeittipps für die nächsten Tage - vom Kocherlball bis zum Klassik-Open-Air

Von Sophia Baumann

Das sind unsere Tipps für Freitag:

Schwarze Ritter, Kristallmagier und Bettlerkönige - das Kaltenberger Ritterturnier ermöglicht eine Reise in längst vergangene Zeiten. Das größte Mittelalterfest der Welt startet an diesem Freitag um 17 Uhr mit einer Gauklernacht. Ein Höhepunkt: Die Pferdeshow der Freiheitsdressur-Trainerin Clémence Faivre, die in der Arena auftreten wird. Das Spektakel im Schloss Kaltenberg bei Geltendorf läuft noch bis Sonntag, 29. Juli. Das Programm gibt es hier.

Klassische Musik unter dem Nachthimmel in der Münchner Altstadt: Die Atmosphäre bei "Klassik am Odeonsplatz" ist besonders. Die Gäste des Freiluft-Konzerts hören an diesem Freitag das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Cristian Măcelaru und die Sopranistin Diana Damrau. Am Samstag tritt der peruanisch-österreische Opernsänger Juan Diego Flórez als Ersatz für den erkrankten Geiger David Garrett auf. Er wird von den Münchner Philharmonikern begleitet. Die Konzerte beginnen um 20 Uhr am Odeonsplatz, weitere Informationen lesen Sie hier.

Nicht nur in Moskau kämpfen Athleten an diesem Wochenende um einen Titel. Im Münchner Olympiapark finden die Endspiele der Studenten-Weltmeisterschaft im Beachvolleyball statt. 128 Athleten aus 29 Ländern nehmen an dem sportlichen Großereignis teil, allein für den Center Court mussten 350 Tonnen Sand angeliefert werden. Außerdem wurden Aktions- und Essensstände aufgebaut. Die besten Damen begegnen sich am Freitag um 15 Uhr, das Finale der Herren startet um 16 Uhr im Olympiapark.

Die Empfehlungen für Samstag:

"Bunt ist das neue Weiß-Blau" heißt das Motto des Christopher Street Day und der Prideweek. Die Parade wirbt für mehr Akzeptanz für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Um 12 Uhr werden am Marienplatz mehr als 100 Gruppen und Fahrzeuge zur Parade durch die Münchner Innenstadt starten. Darüber hinaus finden zahlreiche Veranstaltungen und Konzerte statt. Genauere Informationen findet man hier.

Essen aus aller Welt können Besucher des Türkenstraßenfests probieren. Zahlreiche Stände werden an diesem Samstag in der Maxvorstadt aufgebaut. Für Musik sorgen Johannes Heilberger (Lucky Who), The Pretty Boy (Crux) und DJ Hotsauce (Cupswitdaice Munich) auf der Bühne. Auch eine Aftershow-Party ist angekündigt. Das Fest startet um 14 Uhr in der Türkenstraße. Achtung: Bei Regen wird die Veranstaltung verschoben.

Beim Puch Open Air trifft ländliche Idylle auf Indie-Musik. Deutsche und internationale Bands treten unter Apfelbäumen auf dem Grundstück der Familie Lehmair in Jetzendorf auf. Zum Line-Up gehören zum Beispiel The Notwist, SUUNS und Die Nerven. Der Einlass beginnt um 15 Uhr, ab 16 Uhr startet das "Familienfest". Hier gibt es mehr Informationen zur Veranstaltung.

Und den Sonntag:

Eine Klanginstallation zum deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion kann man derzeit im NS-Dokumentationszentrum erleben. Allerdings nicht mehr lange: Der "Horchposten 1941" ist nur noch diesen Sonntag geöffnet. Material für das deutsch-russische Projekt stammt unter anderem aus Tagebüchern, Briefen und Zeitdokumenten aus Russland und der Sowjetunion. Die Ausstellung hat noch einmal von 10 bis 19 Uhr geöffnet, mehr Informationen findet man auf der Homepage des NS-Dokumentationszentrums.

Lesungen, Workshops und Schreibwerkstätten für die Jüngsten - das gibt es auf dem White-Ravens-Festival für Internationale Kinder- und Jugendliteratur. Nach dem Eröffnungsfest um 10.30 Uhr mit internationalen Autoren stehen am Sonntag verschiedenste Aktionen auf dem Programm: Kinder können die mobile Redaktion der Münchner Kinderzeitung unterstützen, Tiermasken basteln oder auf der Slackline balancieren. Das Festival geht noch bis Donnerstag, 19. Juli. An welchen Orten die Aktionen stattfinden, steht hier.

Freunde des Volkstanzes können an diesem Sonntag nicht ausschlafen: Schon um 6 Uhr morgens treffen sich Interessierte zum Kocherlball am Chinesischen Turm. Die Musik machen in diesem Jahr der "Niederbayerische Musikantenstammtisch" und die "Äff-tam-tam-Musikanten". Zur "Münchner Française" erklingt Ballmusik aus dem 19. Jahrhundert. Die Traditionsveranstaltung findet am Sonntag bis 10 Uhr im Englischen Garten statt.

Der sportliche Höhepunkt dieses Jahres: Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Auch wenn Deutschland die Chance auf einen Titel verpasst hat, stellen sich wohl viele Münchner die Frage: Wohin zum Public Viewing? Da gibt es viele Möglichkeiten: Auf Strandbad-Liegen können Fans im Open-Air-Kino am Olympiasee das Endspiel für sechs Euro zum Beispiel verfolgen. Auch viele Biergärten werden das Spiel um 17 Uhr übertragen, zum Beispiel Paulaner am Nockherberg. Weitere Locations zum Fußballschauen: Das Backstage, das Stadion an der Schleißheimer Straße, oder der Flughafen.