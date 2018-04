26. April 2018, 18:59 Uhr Schönes Wochenende Abstrakte Kunst und viel Krempel

Freizeittipps für die nächsten Tage - von der Dult bis zum Radlflohmarkt

Von Axinja Weyrauch

Empfehlungen für Freitag:

Etwa 2600 Kunst- und Kulturgegenstände gelangten während der NS-Zeit auf problematische Weise aus jüdischem Besitz ins Münchner Stadtmuseum. In der neuen Ausstellung "Ehemaliger jüdischer Besitz" will das Museum zeigen, wie es seine eigene Geschichte aufarbeitet. Die Ausstellung läuft bis zum 23. September.

Er gilt als einer der Wegbereiter der modernen abstrakten Kunst: Mit der Ausstellung "Konstruktion der Geheimnisse" werden erstmals in einer großen Sonderausstellung Werke von Paul Klee in der Pinakothek der Moderne gezeigt. Am Freitag ist dort von 20 Uhr an unter dem Motto "Vor dem Blitz" Party angesagt, anschließend wird im Blitz an der Ludwigsbrücke getanzt. Tickets für diese ungewöhnliche Kooperation gibt es für 15 Euro an der Kasse der Pinakothek der Moderne.

Charmanten Revoluzzer-Folk aus London mit sozialkritischen Texten gibt es von L.A. Salami im Ampere. Um 20 Uhr geht es los, Tickets kosten 19 Euro an der Abendkasse.

Für Samstag:

Zwar läuft das Frühlingsfest auf der Theresienwiese schon seit einer Woche, traditionsgemäß beginnt aber erst heute die Jahrmarktsaison mit der Auer Maidult auf dem Mariahilfplatz. Wie jedes Mal gibt es neben bayerischen Schmankerln im Biergarten, Fahrgeschäften und Gaukler-Unterhaltung an den mehr als 300 Marktständen Küchen- und Haushaltswaren, Kunstobjekte und Kitsch-Schätze. Die Dult dauert bis 6. Mai, täglich von 10 bis 20 Uhr.

Wer für die warmen Monate noch einen fahrbaren Untersatz braucht, wird auf dem alljährlichen Radlflohmarkt im Zenith gewiss fündig. Rund 1000 Räder, vom Mountainbike über Klapp- oder Hollandrad bis zum BMX, werden dort verkauft. Probefahren geht immer, frühes Kommen lohnt sich, und auch besondere Räder kann man zum Beispiel bei einer Versteigerung erstehen. Beginn ist um 10 Uhr.

Wer nicht gerade ein Fahrrad braucht, aber Lust auf Flohmarkt hat, besucht heute am besten die Hofflohmärkte in Neuhausen. Dort verkaufen Viertelbewohner im eigenen Hof, egal bei welchem Wetter zwischen 10 und 16 Uhr.

Für Sonntag:

Ungewöhnliches und viel Neues zum Entdecken wird für den Flohmarkt Krims & Krams im Bahnwärter Thiel angekündigt, der von 14 bis 19 Uhr dauert. Infos auch für Verkäufer unter www.krimsundkrams.com.

Hier wird um ganze Züge gefeilscht, allerdings im Mini-Format: Liebhaber und die, die es werden wollen, treffen sich beim Modelleisenbahn-Markt im Straßenbahnmuseum der MVG in Ramersdorf. Von 11 bis 17 Uhr, der Eintritt für Erwachsene kostet drei Euro.

Bei "2600 Kilometer zu Fuß durch Europa" im Heppel & Ettlich erzählt Witali, wie er mit seiner Freundin Svenja mehr als vier Monate lang durch Norwegen, Frankreich, Spanien und Portugal gewandert ist. Tickets gibt es für neun Euro, los geht es um 11 Uhr.

Wie Eisprung und Seitensprung zusammenhängen können, zeigt Julia Beckers neuer Film "Maybe, Baby!" im Werkstattkino. Eine Tragikomödie um die 34-jährige Marie und das Schwangerwerden. Beginn ist um 16 Uhr.

Einen Überblick mit Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter sz.de/tipps.