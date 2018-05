4. Mai 2018, 18:49 Uhr Schmierereien Randalierer wüten in Schule

Die Eingangstür der Gera-Schule in Moosach ist in der Nacht auf Dienstag mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Wie die Polizei erst jetzt meldet, hatten wohl dieselben Täter bereits Ende März dort zugeschlagen. Das Gebäude an der Gerastraße wird derzeit renoviert, deshalb befinden sich im Inneren Farben und Sprühlacke. Die unbekannten Täter drangen zwischen 25. und 29. März in das Gebäude ein und krakelten mit den Farben Hakenkreuze und Schriftzeichen an die Wände. Dann randalierten sie in der Sporthalle weiter, zerschnitten Handballtornetze, Seile für die Turnringe und wüteten anschließend im Technikraum der Turnhalle. Der Schaden wurde damals auf mehr als 10 000 Euro geschätzt. Zu beiden Vorfällen sucht die Polizei nun Zeugen (089/ 2 91 00).