1. Mai 2018, 15:47 Uhr S-Bahn Strecken von S 1 und S 2 gesperrt

Der Güterzug in Riem entgleiste am Samstag.

Im Münchner Osten ist ein Güterzug entgleist, die Aufräumarbeiten dauern noch an.

Inzwischen kann dort etwa jeder dritte Zug der Südostbayernbahn wieder fahren. Auch einzelne Züge der S 2 können wieder fahren, es gibt aber weiter Schienenersatzverkehr.

Gleichzeitig fährt die S 1 nicht nach Freising.

Einzelne Züge können an diesem Mittwoch schon wieder fahren: Nachdem am Samstag ein Güterzug in Riem entgleist ist und dabei alle vier Gleise sowie Signale und Oberleitung demoliert hat, sind die Schäden laut Bahn jetzt zumindest an einem Gleis behoben. Damit kann etwa jeder dritte Zug der Südostbayernbahn aus Richtung Mühldorf wieder bis zum Hauptbahnhof durchfahren, Reisende in anderen Zügen müssen zwischen Markt Schwaben und Ostbahnhof aber weiter auf Busse ausweichen.

Der Ersatz-Fahrplan steht unter www.suedostbayernbahn.de. Betroffen sind auch die S-Bahnen der Linie 2; auch hier zeichnete sich am Dienstag ab, dass einzelne Züge wieder fahren können. Die Bahn betreibt jedoch weiterhin einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Trudering und Markt Schwaben.

Unabhängig davon gesperrt ist auch die Linie S 1 zwischen Neufahrn und Freising. Üblicherweise werden die Züge in Neufahrn getrennt; ein Teil fährt nach Freising, der andere zum Flughafen. Doch seit Freitag fahren alle Zugteile zum Flughafen, nach Freising geht es ab Neufahrn nur mit dem Bus.

Die Strecke sollte ursprünglich bis Montagfrüh gesperrt werden, dies wurde dann bis Mittwoch verlängert. Die Bahn meldete zunächst, Bauarbeiten dort seien nicht rechtzeitig beendet worden. Näheres teilte sie nicht mit.