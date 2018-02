28. Februar 2018, 09:29 Uhr S-Bahn Störung am Ostbahnhof behoben - weiterhin Beeinträchtigungen

Zum dritten Mal in dieser Woche gibt es in München ein S-Bahn-Chaos.

Einige S-Bahn-Linien bedienen wieder die Stammstrecke. Die Regionalzüge fahren inzwischen wieder.

Bei der S-Bahn München kommt es am Mittwochvormittag erneut zu starken Beeinträchtigungen. Wegen einer Weichenstörung war der Ostbahnhof zunächst für den kompletten Zugverkehr gesperrt. Inzwischen ist die Störung zwar wieder behoben, auch der Regionalzugverkehr rollt wieder, es kommt aber noch zu Verzögerungen. Inzwischen bedienen die S 2, S 3, S 6 und S 8 wieder die Stammstrecke. Bei folgenden Linien kommt es aber noch zu Abweichungen:

Die S 1 Freising/Flughafen hält zwischen Hauptbahnhof und Moosach nicht.

Die S 4 Geltendorf und die S 7 Wolfratshausen verkehren ab und bis Hauptbanhof, Gleis 27 bis 36, und hält nicht an der Hackerbrücke.

Die S 4 Ebersberg fährt bis und ab Trudering.

Die S 7 Kreuzstraße beginnt und endet in Giesing. Fahrgäste können auf die S 3 oder die U 2 bis Giesing ausweichen.

Grund für die erneute Störung ist laut Deutscher Bahn die extreme Kälte, durch die die Kontakte an den Gleisen nicht richtig geschlossen hätten. Bereits in den vergangenen zwei Tagen hatte die S-Bahn extreme Probleme. Am Dienstag war unter anderem der Flughafen mehr als eine Stunde nicht zu erreichen, am Montag legte eine ganze Pannenserie den Verkehr lahm. Pendler mussten teils stundenlang in liegen gebliebenen Zügen ausharren. Auf der erneute Chaos reagieren selbst S-Bahn-Fahrer schon mit Galgenhumor: