2. Mai 2018, 18:47 Uhr Ruhestand Das Bauamt hat eine neue Leitung

Sechzehn Jahre stand er an der Spitze des Staatlichen Bauamts München I, nun hat sich Behördenleiter Kurt Bachmann in den Ruhestand verabschiedet. In seine Amtszeit fielen bedeutende Maßnahmen: zum Beispiel die Pinakothek der Moderne, der Wiederaufbau der Allerheiligenhofkirche und die Sanierung des Alten Hofs. Auch die Fassadensanierungen von herausragenden Kirchen in der Altstadt gehörten zu seinem Ressort. Bachmann schob eine Reihe von Projekten an, die derzeit in der Realisierungsphase sind: unter anderem das neue Konzerthaus im Werksviertel, das Strafjustizzentrum am Leonrodplatz, das Finanzamt an der Deroystraße oder das Naturkundemuseum Biotopia in unmittelbarer Nähe des Nymphenburger Schlosses. Zumindest vorläufig übernimmt Leitender Baudirektor Daniel Oden die Leitung des Amts. Bachmanns Nachfolge ist noch vom neuen bayerischen Bauministerium zu regeln. Oden ist bereits Projektbeauftragter für das neue Münchner Konzerthaus.