21. Mai 2018, 18:28 Uhr Royalisten "Viel zu kurz, der Kuss"

Die Stimmung beim Public Viewing der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle hält sich in Grenzen

Von Thomas Becker

Ein Straßenfeger war sie nicht gerade, die royale Hochzeit. Zumindest nicht in München, wo man an einem sonnigen Samstagmittag wahrlich Besseres zu tun hat, als sich vor die Glotze zu setzen. Nur in der sonst eher ruhigen Prannerstraße wird die britische Monarchie gefeiert, zumindest ein bisschen. Vor der unscheinbaren Tür der Staats-Bar ist ein Stück roter Teppich aufs Pflaster geklebt, darauf ein lebensgroßer Papp-Aufsteller des Brautpaars, flankiert von zwei Beefeatern, die mit ihren etwas zu strubbeligen schwarzen Mützen eher lustig ...