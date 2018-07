6. Juli 2018, 17:01 Uhr Münchener Hauptbahnhof Rollstuhlfahrer saß hilflos im Regen

Ein Rollstuhlfahrer stand am Münchner Hauptbahnhof hilflos im Regen, nachdem sein Rollstuhl kaputt gegangen war.

Wegen einer Sprachbehinderung konnte der Mann niemanden um Hilfe bitten.

Erst nach zwei Stunden alarmierte ein Zeuge die Polizei, die den Mann nach Hause brachte.

Von Thomas Schmidt

Die Polizei hat einen Rollstuhlfahrer gerettet, nachdem er zwei Stunden lang hilflos im Regen ausharren musste. Zahlreiche Menschen gingen teilnahmslos an dem Mann in Not vorbei, der wegen einer Sprachbehinderung nicht um Hilfe rufen kann. Wie die Polizei nun berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits vergangene Woche an der Bayerstraße.

Der Rollifahrer kam gerade vom Einkaufen, als sein elektronischer Stuhl vermutlich wegen des Regens kaputt ging und auf Höhe des Hauptbahnhofs den Dienst quittierte. Der Mann kam nicht mehr vom Fleck, der Regen durchnässte ihn. Obwohl am Bahnhof reichlich Betrieb herrscht - der Rollstuhl ging gegen 14.30 Uhr kaputt -, interessierte sich zwei Stunden lang niemand für ihn. Um 16.30 Uhr rief dann endlich ein Zeuge bei der Polizei an. Die half dem Rollifahrer in den Streifenwagen und fuhr ihn zu seiner Giesinger Wohnung. "Er wollte die beiden Polizisten gar nicht mehr gehen lassen, so dankbar und glücklich hat ihn die Fahrt im Streifenwagen gemacht", berichtete eine Sprecherin.