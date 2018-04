15. April 2018, 18:54 Uhr Rischart Trauer um die Seniorchefin

Requiem für Marianne Müller-Rischart im Alten Peter

Von Franz Kotteder

"Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel wird": Das Zitat von Franz Kafka steht auf der Einladung zum Requiem im Alten Peter. Was könnte besser passen zum Tod einer Frau, die nur drei Tage nach ihrem 99. Geburtstag gestorben ist und einen traditionsreichen Münchner Handwerksbetrieb zwar nicht mitbegründet hat, aber doch wesentlich für dessen heutige Bedeutung mitverantwortlich ist?

An diesem Montag um 11.30 Uhr findet im Alten Peter das feierliche Requiem für Marianne Müller-Rischart statt. Am 28. März ist sie im 100. Lebensjahr gestorben, sie hinterlässt mit Sohn Gerhard und Schwester Barbara eine große Familie mit zahlreichen Enkeln und Großenkeln. Vor allem aber auch einen Betrieb, der in diesem Jahr sein 135-jähriges Bestehen feiern kann, dessen Eigentümerfamilie sie aber letztlich ihren heutigen Namen gab. Denn die Firma Rischarts Backhaus wurde bereits 1883 als Bäckerei von ihrem Großvater Max Rischart in der Ickstattstraße gegründet. Dessen Sohn Max jr. stieg 1906 in die Firma ein, seine einzige Tochter Marianne kam 1919 zur Welt und heiratete 1940 den Bäcker Franz Müller. Seitdem führt die Münchner Bäcker- und Konditorenfamilie den Namen Müller-Rischart.

Die Firma übernahm der 1943 geborene Sohn Gerhard mit 30 Jahren, seit 2009 führt Enkel Magnus Müller-Rischart die Geschäfte des Münchner Traditionsbetriebs, der seine gesamte Produktion noch immer in der Buttermelcherstraße im Zentrum der Stadt hat. Der Ausbau des Filialnetzes mit 15 Niederlassungen sowie der Einzug auf die Wiesn mit dem Zuckerbäckerzelt Café Kaiserschmarrn geht auf das Konto von Gerhard Müller-Rischart. Der ist auch als Kunstliebhaber bekannt und rief zum 100-jährigen Bestehen des Familienunternehmens 1983 das private Kunstprojekt "RischArt" ins Leben, das in regelmäßigen Abständen Kunstaktionen in der Stadt ermöglicht und für das er 2013 mit dem Deutschen Kunstförderpreis ausgezeichnet wurde.

Die Liebe zur Kunst war ihm wohl in die Wiege gelegt worden, denn auch Mutter Marianne hatte ein Faible dafür. Neben ihrer Haupttätigkeit als patente Geschäftsfrau - schließlich legte sie persönlich fest, wie viele und welche Backwaren wann hergestellt wurden - kümmerte sie sich auch um die Immobilien der Firma. So gestaltete sie zusammen mit dem Architekten Hansjako Lill und dem Maler Johannes Segieth die Fassade des 1952 fertiggestellten Firmensitzes mit Café am Marienplatz 12. Dafür bekam sie sogar den städtischen Fassadenpreis. Insofern passt es sehr gut, dass die Familie die geladenen Gäste des Requiems danach zum Trauerempfang dorthin einlädt.