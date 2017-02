6. Februar 2017, 05:38 Uhr Rettungsdienste Wer Leben rettet, ist nicht unsterblich

Amoklauf im Juli 2016: Krankenwagen stehen in der Nähe des Olympia-Einkaufszentrums in München - zu diesem Zeitpunkt war die Lage noch völlig unübersichtlich.









Bei Anschlägen und Amokläufen stehen Sanitäter vor dem Dilemma, dass sie Verletzten schnellstmöglich helfen wollen, sich dabei aber eventuell selbst in Gefahr begeben.

Schon beim Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum mussten Polizisten Sanitäter aus dem gefährdeten Bereich zurückschicken.

Das Medizinische Katastrophen-Hilfswerk in München warnt: Für solche Gefahrensituationen seien die Rettungskräfte nicht ausreichend ausgebildet und ausgestattet.

Von Thomas Schmidt

Nur weil man Leben rettet, ist man nicht unsterblich. Ein Krankenwagen schützt nicht vor Gewehrkugeln. Ein Notarzt-Schriftzug auf der Jacke mildert nicht die Wucht eines Sprengsatzes. Paris. Brüssel. Nizza. Zuletzt Berlin. Und ja, auch München. Terroranschläge und Amokläufe fordern Rettungskräfte, Sanitäter und Feuerwehren weltweit auf eine neue Art. Eine gefährliche. Denn ein Anschlag ist kein Verkehrsunfall. Einsatzregeln und Abläufe, jahrzehntelang bewährt, müssen neu gedacht werden. "Wir müssen uns eingestehen", sagt Robert Schmitt, Präsident des Medizinischen Katastrophen-Hilfswerks (MHW), "das sind Situationen, auf die wir nicht ausreichend vorbereitet sind."

Der Katastrophenschutz - nicht vorbereitet? Der 52-jährige Schmitt ist ein gestandener Münchner, bei Großlagen wie dem Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum wird er von der Landeshauptstadt als "Organisatorischer Leiter" eingesetzt. Er hat schon viel Leid gesehen. Aber zurzeit beschäftigen ihn Fragen, die ihm den Schlaf rauben. Die alten Konzepte sind für die neuen Bedrohungen nicht geeignet.

Bei Großeinsätzen gilt die Regel: Zuerst müssen Verletzte an Ort und Stelle stabilisiert werden. Das kann dauern, einer Viertelstunde, eine halbe Stunde. Auch länger. Erst wenn der Patient "transportfähig" ist, wird er in einen Rettungswagen gehoben und in eine Klinik gefahren. Dieses bewährte, den Rettungskräften in Fleisch und Blut übergegangene Vorgehen, kann bei Anschlägen zur tödlichen Falle werden.

Man stelle sich vor, der Berliner Attentäter hätte eine Bombe im Lastwagen deponiert, die explodiert, während Notärzte direkt daneben Verletzte stabilisieren. Oder was geschehen wäre, wenn der Münchner Amokläufer noch durch das OEZ gestreift wäre, während dort Retter Schusswunden abbinden? "Beim OEZ-Einsatz waren Rettungskräfte im Gefahrenbereich, wo sie eigentlich nicht hingehören", so der frühere Kreisverwaltungsreferent Wilfried Blume-Beyerle, der Vorsitzender des MHW-Kuratoriums ist. "An diesem Tag", fügt Schmitt an, "gab es viele Einsatzkräfte, die echt Angst hatten."

Neue Szenarien verlangen neue Regeln. Fachleute sprechen von "Load and Go" oder auch von "Scoop and Run". Dabei werden vor Ort kaum medizinische Maßnahmen gesetzt. Stattdessen werden die Opfer so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone heraus in einen Krankenwagen gebracht und weggefahren. Dadurch sinkt das Risiko, dass Rettungskräfte und Patienten in Gefahr geraten. "Während des Einsatzes droht vielleicht ein zweiter Anschlag", sagt Blume-Beyerle. Erfahrungen aus anderen Ländern haben gezeigt, dass es deswegen gefährlich sein kann, alle Einsatzfahrzeuge eng beieinander zu parken.