3. Juni 2018, 18:53 Uhr Rettungsaktion Der Supernager

Polizei fasst Biber am Max II

Der Biber ist der Superheld unter den Nagetieren. Kein Zweiter nagt wie er. Weitere Superheldenfähigkeiten: Er verfügt über Schwimmhäute und bis zu 230 Haare pro Quadratmillimeter Körperoberfläche (beim Menschen sind es gerade mal bis zu sechs). Der Biber vereint Aquaman und Chewbacca in einem Supertier. Nur dass die nicht in der Lage sind, Bibergeil herzustellen. Doch auch Helden geraten in Gefahr. So geschehen am Freitag kurz vor Mitternacht: Ein ausgewachsener Supernager streifte auf der Maximilianstraße am Maxmonument umher und lief Gefahr, überrollt zu werden, wie die Polizei berichtet. Ob er den König anknabbern wollte, ist nicht übermittelt. Jedenfalls rief ein Zeuge die Polizei, die das Tier sogleich sanft einwickelte und zum Eisbach brachte. "Der Biber hat keinen Widerstand geleistet", berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag. Helden unter sich, könnte man jetzt sagen. Unverletzt verschwand der König der Nager in der Dunkelheit.