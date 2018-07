16. Juli 2018, 18:55 Uhr Reisegruppe Touristensuche am Flughafen

Eine britische Touristin ist am Samstag am Münchner Flughafen verloren gegangen - und erst am nächsten Tag wieder aufgetaucht. Die Frau war am Samstag aus London mit einer Reisegruppe am Flughafen angekommen, um von dort aus mit dem Bus weiter nach Leutasch zu reisen. Kurz bevor ihre Reisegruppe einen gebuchten Bus bestieg, trennte sie sich von der Gruppe, bis heute ist unklar warum. Die Reisegruppe fuhr wie geplant nach Tirol, erst im Hotel bemerkte der Reiseleiter, dass die 63-Jährige fehlte. Er meldete sie als vermisst, die österreichischen Polizisten wendeten sich an die Kollegen am Flughafen, die die Frau jedoch ebenfalls nicht ausfindig machen konnten. Als dann am Sonntag Bundespolizisten ein herrenloses Gepäckstück untersuchten, fanden sie darin den Pass der 63-Jährigen und ließen sie ausrufen. Sie meldete sich am Schalter und machte einen ziemlich verwirrten Eindruck. Bis jetzt ist unklar, wo genau sie sich aufgehalten hat. Der Reiseleiter machte sich mit einem Taxi auf den Weg, um die Frau abzuholen.