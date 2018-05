28. Mai 2018, 18:51 Uhr Reaktion der Stadt auf Anträge Sauberes Bahnhofsviertel

Nach einem Antragspaket für das Bahnhofsviertel sieht die Rathaus-SPD erste Erfolge. So werde inzwischen mehr als doppelt so oft geputzt, entnehmen die Sozialdemokraten einer Antwort der Stadtverwaltung. Zweimal täglich, an Sonntagen einmal, rückten Putztrupps in den Straßen rund um Münchens zentrale Verkehrsdrehscheibe aus. Dazu kommt dreimal pro Woche ein Waschwagen. Die Saubermann-Initiative war nur ein Teil des Antragspakets. Diverse Forderungen stehen noch im Raum, etwa nach einer verbesserten Beleuchtung. Gegen die hätte auch das Baureferat nichts einzuwenden, allerdings steht bislang nicht fest, wie das Verkehrskonzept nach dem Neubau des Hauptbahnhofs aussehen soll. Ähnlich läuft es in Sachen Begrünung: Da alles aufgerissen wird, ist keine große Pflanzaktion geplant. Aber das Baureferat zeigt sich aufgeschlossen, etwa für Pflanzkübel vor Geschäftseingängen oder begrünte Fassaden.