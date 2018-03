21. März 2018, 18:52 Uhr Rathaus Plötzlicher Ausstieg

Stadträtin Lydia Dietrich wird Geschäftsführerin der Frauenhilfe

Von Heiner Effern

Die Stimme oft etwas rau, in der Sache entschlossen und streitlustig, so kennt man Stadträtin Lydia Dietrich von den Grünen. Gerade wenn es um eines ihrer Spezialthemen geht wie die Frauen- und Gleichstellungspolitik. Dieses wird Dietrich, 57, nun zu ihrem Beruf machen. Am Mittwoch sickerte am Rande der Vollversammlung durch, dass sie am 30. Juni aus dem Stadtrat ausscheiden und am 1. Juli als Geschäftsführerin bei der Frauenhilfe München beginnen wird. Dort wird sie mit etwa 80 Mitarbeitern unter anderem das Frauenhaus betreuen. "Jetzt ist es raus", sagte sie, "ich freue mich sehr auf die Chance und die neue Herausforderung".

Sie verlasse den Stadtrat nach 16 Jahren mit einem lachenden, aber auch einen weinenden Auge, sagt Dietrich. "Es war eine lange und oft auch gute Zeit." Dietrich prägte die Stadtpolitik der Grünen in den vergangenen 16 Jahren stark mit, während der Stadtregierung mit der SPD bekleidete die gelernte Krankenschwester, die später Abitur und Politikstudium draufsetzte, acht Jahre lang das Amt der Fraktionsvorsitzenden. 2012 wurde sie von ihren Kollegen im Stadtrat nicht mehr gewählt, sicher einer der Momente, an die sie weniger gern zurückdenkt. Nun lässt sie die Fraktion "ein wenig geplättet" zurück, sagt sie. Ihr plötzlicher Ausstieg kommt für viele Grüne überraschend.

"Dass es jetzt so schnell geht, hat uns schon kalt erwischt", sagt Dietrichs Nachfolgerin als Fraktionssprecherin, Gülseren Demirel. Dass sich die Kollegin mittelfristig anders orientieren könnte, damit hatten die Grünen schon gerechnet. Nun gelte es nicht nur, eine breite Palette an Themen neu zu besetzen, sondern auch, "das Engagement und die Leidenschaft" von Lydia Dietrich zu ersetzen, sagt Demirel. Die Fraktion wird diesen Sommer und Herbst wohl zwei erfahrene Stadträtinnen verlieren, Demirel selbst kandidiert chancenreich für den Landtag.