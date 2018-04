29. April 2018, 18:50 Uhr 1800 Räder, 8000 Besucher Klingel-Konzert

Günstige Preise, gutes Aussehen: Beim Radlflohmarkt der Stadt München im Zenith suchen hauptsächlich junge Menschen ein neues Bike

Von Sandra Will

Das rote Kinderfahrrad mit der Aufschrift Feuerwehr, das ein junger Vater am Samstag zur Kasse schiebt, reicht dem Mann nicht einmal zu den Knien. Gerade einmal zehn Minuten ist es her, das sich die Türen zum schon siebten Radlflohmarkt der Stadt München geöffnet haben. Wer hier sein Glück sucht, muss eben schnell sein. Schon eine Stunde vor dem Einlass standen Dutzende Münchner in der Schlange an der Veranstaltungshalle Zenith, um sich eines der knapp 1800 Räder zu sichern.

Große Auswahl: Knapp 1800 Räder haben Münchner am Samstag kaufen und ersteigern können. (Foto: Stephan Rumpf)

Diese stammen ...