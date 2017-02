13. Februar 2017, 18:39 Uhr Prozess Tötung mit Kreissäge: "Herr H. war zwei Menschen"









Eine Pädagogik-Studentin steht wegen Mordes vor Gericht, weil sie ihren Freund beim Sexspiel mit einer Handkreissäge umgebracht haben soll.

Die Angeklagte berichtet im Prozess über ihr Leben und die Beziehung. Als es um die Details der Tat geht, wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Insgesamt sind sieben Verhandlungstage angesetzt. An diesem Dienstag soll der jetzige Verlobte der Frau aussagen.

Aus dem Gericht von Susi Wimmer

Die Nebentür zum Gerichtssaal öffnet sich. Gabi P. wird vorgeführt. Sie hält ein Blatt vor ihr Gesicht, während die Kameras auf sie gerichtet sind. An ihren welligen braunen Haaren ist die Rottönung herausgewachsen, sie trägt einen braunen Ledermantel mit Innenfell. Sie erinnert an die Aussagen ihrer Nachbarn, die ihr Haus an der Haarer Zunftstraße als "Hippie-WG" tituliert hatten. Ein Zuschauer im Gerichtssaal flüstert: "So a Mörderin, wos versteckt sa se. De muaß doch a Bestie sei!"

Bestie? Monster? Und gleichzeitig auch Opfer? Wer ist diese Gabi P., heute 32 Jahre alt, die vor acht Jahren ihren Freund während des Geschlechtsverkehrs mit einer Handkreissäge getötet haben soll - laut Anklage, weil er sie immer wieder gedemütigt haben soll? Sex und Gewalt sind oft eng miteinander verknüpft, gepaart mit Überlegenheit und Erniedrigung, Klammern und Kränken.

Wer diese Gabi P. ist, es lässt sich schwer sagen. Sie sitzt so, dass sie ihren Körper dem Richter zudreht, sie blickt kein einziges Mal ins Publikum. Ihr Gesicht bleibt hinter einem Haarschleier versteckt. Gabi P. spricht leise, so leise, dass die Gutachter zuweilen bitten müssen, dass sie ihre Aussage wiederholt. Dann dreht sie ihren Kopf ein wenig und man sieht Pausbacken und eine Brille. Ein Gesicht wie ein Mädchen.

Gabi P. will sich umfangreich vor Gericht einlassen, zu ihrem Intimleben und zu der Tat. Auf Antrag ihrer Anwältin Birgit Schwerdt schließt das Gericht dazu allerdings die Öffentlichkeit für den Nachmittag aus. Als P. am Vormittag von ihrem Leben berichtet, versteht man groteskerweise ihr Wispern kaum, weil in einem Garten nebenan gerade eine Motorsäge röhrt. Zunächst erzählt die Angeklagte aus ihrer Kindheit, von ihrer Mutter, der Grundschullehrerin, die nicht wollte, dass ihre Gabi auch Lehrerin werde, weil das so ein stressiges Leben sei.

Das Verhältnis zur Mutter sei wechselhaft gewesen, lieb und streng. Die Mutter war alkoholabhängig. "Das hab ich sehr stark ausgeblendet", sagt Gabi P. - so, wie sie offenbar auch die Bluttat ausgeblendet hatte; die Leiche wurde erst sieben Jahre später im Garten entdeckt. Mit ihrem Vater, der einen Fahrradladen führte, habe sie ein gutes Verhältnis gehabt, "dann hat es sich verlaufen". Warum, will der Vorsitzende Richter Michael Höhne wissen. "Es war, als der Herr H. in mein Leben kam", antwortet sie.

Sie nennt den Mann, mit dem sie etwa acht Jahre liiert war, den sie getötet haben soll, nicht beim Vornamen. Sie nennt ihn nur "Herr H.". Mit 15 oder 16 Jahren lernte sie ihn auf einer Feier kennen, er war vier Jahre älter. Er rief sie später an, warb um sie, "und ich fand es toll, dass er sich so angestrengt hat", sagt sie. 2003, als Gabi 18 wurde, zogen sie zusammen in das Haus in Haar, das P. zur Hälfte geerbt hatte. Sie lebten vom Erbe und vom Geld der Eltern.