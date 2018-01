10. Januar 2018, 18:56 Uhr Prozess Raubzüge an Supermärkten









Paar bestiehlt Kunden, die gerade ihre Einkäufe in den Wagen räumen. Nun droht Haft

Von Susi Wimmer

"Aber wir haben doch fünf Kinder", sagt Jozef P. fast flehentlich. Richterin Nicole Selzam nickt. "Kinder, die sie fast täglich alleine gelassen haben, um in ganz Deutschland rumzufahren und Diebstähle zu begehen." Auf der Anklagebank vor dem Landgericht München I sitzt das Ehepaar P., 38 und 35 Jahre alt. Sie sollen auf Supermarktparkplätzen Kunden bestohlen haben, die gerade vom Auto weg ihren Einkaufswagen zum Abstellhäuschen zurückschieben wollten. Mit den geklauten EC- oder Kreditkarten versuchten sie sofort, an Geldautomaten abzuheben, oder sie gingen großzügig shoppen. Ob der Schmuck im Wert von 3000 Euro, den sie beispielsweise mit den gestohlenen Karten bei einem Juwelier in München kauften, für die Kinder bestimmt war, ist nicht überliefert.

Der Plan von Melanie und Jozef P. war simpel. Sie lauerten auf Parkplätzen von großen Einkaufszentren, in der Regel waren es Metro-Märkte in Freimann, Pasing, Brunnthal, aber auch Nürnberg, Düsseldorf oder Leverkusen, und beobachteten von ihrem Auto aus die Menschen, die mit vollen Einkaufswagen aus dem Markt kamen. Um sich zu tarnen, trugen sie immer Perücken und andere Kleidungsstücke.

Für gewöhnlich verstauten die Supermarktkunden die Einkäufe im Kofferraum - und legten ihre Handtaschen oder lose Geldbeutel und Handys auf den Beifahrersitz. Die meisten Kunden machten sich nicht die Mühe, das Auto abzusperren. Denn vom Wagen zum nächsten Häuschen, wo die Einkaufswagen zurückgegeben werden, sind es nur ein paar Meter. Doch die wenigen Sekunden reichten dem diebischen Paar. Während Jozef P. im Auto wartete, griff seine Ehefrau blitzschnell zu. Teilweise sogar, während die Opfer hinten im Kofferraum noch die Ware einluden. Die Duo reiste immer mit geleasten Autos, klaute diverse Kennzeichen und befestigte diese mit Kabelbindern am Wagen, um sie nach dem Coup verschwinden zu lassen.

Nur wenige Minuten später, versuchte wiederum Melanie P. an nahegelegenen Geldautomaten ihr Glück mit den gestohlenen Karten. Oft blieb es bei dem Versuch, Geld abzuheben, teilweise aber war sie auch erfolgreich. Ob die Kunden beispielsweise ihre Pin-Nummer im Geldbeutel deponiert hatten, ist noch nicht geklärt. Nach einem Diebstahl vom Parkplatz am Pasinger Metromarkt beispielsweise hob das Ehepaar mit den entwendeten Kredit- und EC-Karten noch am selben Tag 8550 Euro vom Konto der Geschädigten ab, ging stundenlang in München shoppen und gab gut 5000 Euro aus. 28 Diebstähle werden dem Paar vorgeworfen und 42 Computerbetrügereien am Geldautomat mit einem Gesamtschaden von gut 45 000 Euro. Außerdem werden dem Ehemann noch zwei Einbrüche vorgeworfen.

Überhaupt ist das in Frankfurt am Main lebende Paar den Gerichten durchaus bekannt, besonders der Ehemann. Der bullig wirkende Typ im Streifenhemd lässt aber angesichts der zu erwartenden Strafe doch den Kopf auf die Anklagebank sinken. Bei Vorabgesprächen wird eine Haftstrafe von über sechs Jahren in Aussicht gestellt, die blonde Gattin in exklusiven Designer-Turnschuhen erwarten mehr als vier Jahre Knast. Beide räumen die Vorwürfe ein. Da fallen Jozef P. die fünf Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren ein. "Sie wissen, in welchem Zustand die Kinder von der Polizei angetroffen wurden?", fragt Richterin Nicole Selzam und ergänzt: "Ich weiß nicht, ob die fünf Kinder bei ihren Eltern so viel Gutes haben."