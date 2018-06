15. Juni 2018, 18:56 Uhr Prozess Mann soll Ehefrau vergewaltigt haben

Ahmed I., 47, ist Ingenieur, lebt seit fast 20 Jahren in Deutschland und hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Weil seine Eltern angeblich eine Muslima als Schwiegertochter haben wollten, heiratete er 2016 eine 32 Jahre alte Rechtsanwältin in seiner früheren Heimat, dem Irak. Ahmed I. soll seine Frau in der gemeinsamen Wohnung zweimal vergewaltigt und zudem geschlagen und beleidigt haben. Seit Freitag muss sich der 47-Jährige vor dem Landgericht München I verantworten. Er bestritt die Vorwürfe. Lediglich die Beleidigungen räumte er ein. Kurz vor seiner Verhaftung soll seine 32-jährige Frau erfahren haben, dass ihr Mann eine Geliebte hat, die er regelmäßig traf. Dass sie ihm vorwirft, er habe sie vergewaltigt, tue sie wohl nur, "weil ich eine andere Frau habe", so der 47-Jährige. Ein Urteil wird kommende Woche erwartet.