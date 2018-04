27. April 2018, 18:50 Uhr Provenienzforschung Enteignet, entzogen, geraubt

Mit der Ausstellung "Ehem. jüdischer Besitz" will das Münchner Stadtmuseum seine Sammlungsgeschichte aus den Jahren 1933 bis 1945 aufarbeiten. Die Herkunft von Hunderten Kunst- und Kulturgegenständen aus der Zeit wurde dazu erforscht

Von Evelyn Vogel

Etwas irreführend ist es schon, wenn es heißt, hier stehe die "Geschichte der kleinen Leute" im Mittelpunkt. Zwar geht es vor allem um Alltagsgegenstände wie Möbel und Tafelsilber, Textilien, Hüte, Musikinstrumente, Marionetten und Kunsthandwerk sowie wenige Gemälde und Grafiken. Mithin also nicht um Millionen Euro teure Objekte. Aber die Stücke, die das Stadtmuseum in der NS-Zeit "kostengünstig" erworben und erhalten hat und die es nun in der Ausstellung mit dem vielsagenden Titel "Ehem. jüdischer Besitz" präsentiert, stammen nicht nur von "kleinen Leuten". Sie wurden angesehenen Geschäftsleuten billigst entzogen, geraubt.

Familien wie der des Kunst- und Antiquitätenhändlers Siegfried Lämmle, des Putz- und Hutgeschäftsinhabers Heinrich Rothschild, des Sammlers und Geschäftsmanns Julius Schülein, des Zentrumspolitikers und Industriellen Albert Hackelsberger, der Künstlerin Maria Luikoder oder der in München bestens bekannten Kunsthändlerfamilie Bernheimer. Sie stehen im Mittelpunkt der Aufarbeitung der Sammlungsgeschichte des Stadtmuseums. Einer Aufarbeitung, mit der das Haus bei den Münchner Institutionen eine Art Vorreiterrolle übernimmt.

Nach dem Krieg hatten viele Museen nur das mehr oder minder freiwillig zurückgegeben, was die Erben bis Ende 1948 beim Zentralmeldeamt in Bad Nauheim zurückgefordert hatten. Auch in den vergangenen Jahrzehnten haben sie sich selten zu mehr als einzelnen Restitutionen bereit erklärt, mühselig durchgerungen. Aber ein Umdenken hat begonnen. Nun hat das Stadtmuseum angefangen, seine Sammlungsgeschichte im Hinblick auf die Verstrickungen in die Enteignungspolitik des NS-Regimes systematisch zu erforschen.

Dabei geht es um 20 000 Kunst- und Kulturgegenstände, in deren Besitz das Museum während der NS-Herrschaft durch Schenkung, Ankauf oder Tausch gelangt war. Man könnte auch sagen: Die es sich, oft die Notlage der Besitzer ausnutzend, unter den Nagel gerissen hat. Bei etwa 2600 Objekten war die Herkunft unsicher, und so wurden sie näher unter die Lupe genommen. Von 450 Stücken konnte die Provenienz nunmehr geklärt werden. Im Wesentlichen basiert die Ausstellung auf den Ergebnissen eines vierjährigen Forschungsprojekts von Vanessa Voigt. Sie hat gemeinsam mit Henning Rader, der für die Dauerausstellung zur Stadtgeschichte und die Reklamekunst zuständig ist, die Schau kuratiert. Dass es nun immerhin eine halbe Stelle für Provenienzforschung am Stadtmuseum gibt, die mit Regina Prinz besetzt ist, zeigt, dass das städtische Haus bereit ist, seine Verantwortung ernst zu nehmen.

Das Museum hatte in den vergangenen Jahren nicht immer ein glückliches Händchen bei den Ausstellungspräsentationen. Oft gelang alles zu klassisch - mitunter wirkte es arg verstaubt. Diesmal hat man ein bisschen mehr gewagt. Natürlich gibt es weiterhin gläserne Vitrinen. Darin zu sehen sind die wunderbaren Marionetten der Künstlerin Maria Luiko, Bronzetrommeln aus dem Besitz der Bernheimers, historische Hüte aus dem Geschäft und dem Archiv der Rothschilds, Gemälde aus der Kunsthandlung von Hugo Helbing und Grafiken von Hans Krumper aus dem Kunst- und Antiquitätengeschäft von Siegfried Lämmle. Aber auch seidenes Taufzeug, das über das Versteigerungshaus Weinmüller zu Geld gemacht wurde und von dem man nun weiß, dass es aus dem Lämmle-Besitz stammt, oder ein Silberservice, das über das städtische Leihamt ins Stadtmuseum gelangte, sind zu sehen. Alles geordnet nach den vier Hauptphasen, in denen jüdischer Besitz mit staatlicher Hilfe enteignet, entzogen, geraubt wurde. Dazu gibt es Auszüge aus den zugehörigen "Rechtsdokumenten". Man kann also nachlesen, was damals als Recht galt - aber ganz und gar nicht rechtens war.

Dass man den Hauptteil der Stücke in großen Schaukästen präsentiert, die die Anmutung der Depotsituation nachempfinden, hebt die Präsentation angenehm vom Üblichen ab. An anderer Stelle, wie dem Mobiliar aus der Schenkung des Ehepaars Wutz - Nationalsozialisten der ersten Stunde, wie es heißt - hat man die Stücke fast wie bei Hausratsauflösungen in eine Ecke gedrängt. Bei Bildern wie der berühmten "Schützenliesl" von Kaulbach, die noch aus dem Central Collecting Point der Amerikaner stammt, wurde an eine Transportsituation erinnert. Auch haben die Ausstellungsmacher in die Architektur des Hauses eingegriffen - im Hinblick auf den längst überfälligen Umbau war man wohl freier, zwar keine Berge, aber immerhin Wände zu versetzen. Auch die Geschichte des Gebäudes im Stadtraum wird verdeutlicht und man hat Fenster geöffnet, die sonst verschlossen sind. Hier sind mitunter Hinweise auf die Menschen zu entdecken, aus deren Besitz die Objekte stammen. Denn viele der jüdischen Geschäfte lagen unweit des Stadtmuseums in unmittelbarer Nachbarschaft. Kein Wunder, dass man wusste, wo es interessante Stücke zu holen gab. Manchmal gegen, öfter ohne angemessene Bezahlung.

