10. Juni 2018, 18:55 Uhr Projekt Horizont Sicheres Zuhause auf Zeit

Zwei Jahre wurde gebaut, am Samstag hat Schauspielerin Jutta Speidel im Domagkpark in Schwabing-Freimann ein neues Wohnhaus für von Obdachlosigkeit bedrohte Familien eröffnet. Mit ihrem Verein Horizont setzt Speidel sich seit vielen Jahren für Menschen in Notsituationen ein. 2005 wurde das erste Horizont-Haus eröffnet. Mütter und Kinder ohne festen Wohnsitz finden dort ein sicheres Zuhause auf Zeit, inklusive sozialpädagogischer Betreuung. Das zweite Haus bietet nun 48 Wohnungen für Menschen, die auf dem Wohnungsmarkt keine Chance haben. Damit wird eine Brücke für Mütter und Kinder aus dem ersten Haus geschlagen, gleichzeitig wird auch anderen von Obdachlosigkeit bedrohten Familien die Tür geöffnet. Zusätzlich gibt es ein erweitertes pädagogisches Betreuungskonzept und soziokulturelle Einrichtungen, die auch der Nachbarschaft offen stehen wie einen Kindergarten, eine Krippe oder ein Restaurant.