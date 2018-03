19. März 2018, 18:54 Uhr Presseschau Straßenschlacht

"München und Frankfurt: Wieder eine blutige Nacht" titelte die Abendzeitung am 16. April 1968. Fast die ganze Titelseite nahm der Bericht über die "Straßenschlacht in Schwabing" ein - samt eines ungewöhnlichen Aufrufs der Chefredaktion an die Demonstranten: "Hört auf mit jeder Art von Gewalttätigkeit! ... In der zivilisierten Welt ist eine zweite industrielle Revolution im Gange, die größere Veränderungen und größere Probleme bringen wird, als man es sich heute vorstellen kann. Wir werden zur ihrer Bewältigung eine große Zahl der Köpfe brauchen, die sich heute blödsinnigerweise in den Wirkungsbereich von Polizeiknüppeln begeben ..."