2. April 2018, 18:49 Uhr Premiere im Sonnenschein Premiere im Sonnenschein

Von stha

Vom Eise befreit sind übrigens nicht nur Ströme und Bäche, tatsächlich sieht es so aus, als habe des Frühlings holder, belebender Blick nun endlich doch noch die Oberhand gewonnen: Im Botanischen Garten (Bild) zum Beispiel wendeten sich gestern schon die ersten Bienen den Bestäubungsfragen zu, während zahlreiche Zweibeiner in der explodierenden Farbenpracht spazieren gingen. Es ist allerdings nicht so, dass der Kampf gegen den Winter schon restlos geschlagen wäre: Am Donnerstag soll die Temperatur noch einmal deutlich unter 10 Grad fallen. Aber insgesamt geht es nun ganz gewiss aufwärts - die ersten Biergarten haben seit dem Osterwochenende schon geöffnet, in München ein untrügliches Zeichen für dauerhaft zu erwartendes schönes Wetter - zum kommenden Wochenende sind laut verschiedenen Wetterberichten Temperaturen von mehr als 20 Grad zu erwarten. Dann werden die Bienen noch mehr ausschwärmen, während die Menschen sich anderen Blumen widmen: denen auf dem Bierglas, im Freien zu trinken - und auch da passt der alte Faust dann wieder: "Ich höre schon des Dorfs Getümmel, /Hier ist des Volkes wahrer Himmel."