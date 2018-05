1. Mai 2018, 18:51 Uhr Preisverleihung Ungeschliffener Diamant

Bei der Players Party beim MTTC Iphitos lässt Alexander Zverev auf sich warten

Von Thomas Becker

Sabine Lisicki kam dann doch nicht mehr vorbei. Tagsüber hatte die Ex-Bum-Bum-Bine noch im Gym des MTTC Iphitos trainiert, aber die Players Party der BMW Open im VIP-Zelt, dem so genannten Golden Racket Club, den sparte sich die wieder verletzte 28-Jährige. Vor ein paar Jahren hatte sie hier mit einem gewissen Oliver Pocher einen glamourösen Auftritt - den überließ sie diesmal den Kollegen und den geladenen Nicht-Sportlern. Zum Beispiel der sehr floral gewandeten Schauspielerin Anna-Maria Mühe, einer bekennenden Nicht-Spielerin. Kollegin Christiane Paul kam zwar ganz in weiß, hat aber mit Tennis abgeschlossen, seit sie acht ist, also seit ungefähr. . . ach, egal. Ursula Karven, die man eher auf der Yogamatte findet, hat Schulter: "Ich traue mich nicht mehr richtig. Aber früher hatte ich eine wahnsinnig gefährliche Rückhand", sagt sie und schaut maximal verwegen. Auf Axel Milberg ist Verlass. Als Teenager stand er oft fünf Stunden auf dem Platz, bestritt Meden-Spiele, nahm in Schleswig-Holstein an den Landesmeisterschaften teil - endlich einer vom Fach! Prompt gilt er als Experte in Sachen Boris Beckers privater Situation: "Ein bissl verträumt zuweilen, vielleicht zu gutmütig. Und: falsche Berater." Kein Widerspruch, nirgends. Gerade wurde Becker von der Zentralafrikanischen Republik zum Sonderattache für Sport und kulturelle Angelegenheiten in der EU ernannt, ehrenamtlich, versteht sich. Aber nun zurück zum Sport.

Alexander Zverev, die Nummer 3 der Tenniswelt, bekommt den Iphitos Award verliehen, die Laudatio hält Vorjahrespreisträger Becker - mit zweistündiger Verspätung, da der an diesem Tag spielfreie Zverev statt um halb acht erst nach halb zehn aufschlägt. Gegenbeispiel: Florian Mayer verschlug um 19.32 Uhr auf dem Center Court den Matchball und marschierte um 20.15 Uhr adrett über den roten Teppich. Aber für Anstand und Pflichtbewusstsein gibt's halt keine Preise. Für Zverev schon. Auch Becker, der sich zwischenzeitig bei Turnierdirektor Patrik Kühnen nach dem Säumigen erkundigte ("Aber er kommt schon noch, oder?"), stellt erst mal eine Frage: "Ich musste viele Jahre warten, um diesen Preis einzuheimsen, und du bekommst ihn schon mit 21. Warum?" Die Antwort gibt er selbst: "Für viele bist du der beste Nachwuchsspieler der neuen Generation, auch für mich. Du bist ein Tennis-Diamant, der noch geschliffen werden muss. Schon jetzt bist du ein Idol für viele Jugendliche - eine große Verantwortung. Geh gut damit um!" Ein durchaus sachdienlicher Hinweis für den jungen Mann. Der beweist schon mal Selbstbewusstsein und meint mit dem Preis in der Hand: "Ich hoffe, dass das in dieser Woche nicht der letzte Pokal ist, den ich bekomme." Minuten später fährt er den nächsten Sieg ein: In der Disziplin "bayerisches Nageln" lässt er den Kollegen Gael Monfils, Diego Schwarzman und Hyeong Chung keine Chance.

Nach handgestoppt 40 Minuten ist Zverev wieder weg, verzichtet auf den Auftritt von Clueso. Der wiederum wird sich über die dürftige Anteilnahme gewundert haben: Selbst Hits wie "Cello" oder "Chicago" werden so müde beklatscht wie eine Allerweltsvorhand zum 1:1 auf einem Nebenplatz. Nach 17 Minuten noch eine Zugabe, dann streicht er die Segel. Die Schauspieler sind da schon längst pünktlich zur vollen Stunde im Rudel rausgerauscht. Von der Party ist da noch ziemlich viel übrig: Ein paar Feierbiester ignorieren das offizielle Ende um drei Uhr nachts - Bum-Bum-Bine träumt da längst vom Comeback auf dem roten Teppich.