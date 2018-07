15. Juli 2018, 18:56 Uhr Preisfrage II Wer ist der Vermieter?

Denn es macht beim Quadratmeterpreis einen Unterschied, wer eine Wohnung vermietet

Wer es in München besonders schön haben will, muss bei der Miete oft tief in die Tasche greifen, gilt die Stadt doch als eine der teuersten in ganz Deutschland. Besonders hohe Mieten werden vor allem in den Innenstadtlagen von den Umfrageteilnehmern angegeben. Im Mittel sind es im Postleitzahlengebiet 80801 - also direkt an der Isar - etwa 17 Euro pro Quadratmeter. Doch die Lage alleine ist nicht ausschlaggebend für die Mietkosten. Erheblichen Einfluss auf den Preis hat auch, wer eine Wohnung vermietet.

Den im Mittel niedrigsten Preis zahlen Mieter, die in einer der begehrten Genossenschaftswohnungen leben. Im Mittel kostet der Quadratmeter hier elf Euro. Wer über eine Wohnungsbaugesellschaft mietet, kommt mit zwölf Euro pro Quadratmeter ebenfalls vergleichsweise günstig weg. Deutlich teurer wird es, wenn die neue Wohnung von einem Privateigentümer vermietet wird. Hier muss der Mieter im Mittel mit Kosten von 14 Euro pro Quadratmeter rechnen. Den höchsten Quadratmeterpreis rufen private Immobilienfirmen auf - hier liegt der Mietpreis um die 15 Euro.