Wer in München umziehen will, hat häufig ein klares Ziel vor Augen: Er will mehr Platz. Das geben 49 Prozent der Befragten als Grund für einen Wohnungswechsel an. Doch eine neue Wohnung bedeutet in München meist auch eine höhere Miete. Aber wie viel Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens geben die Teilnehmer der Umfrage in München eigentlich für ihre Wohnkosten aus? Wer ist besonders hohen Belastungen ausgesetzt? Wer den geringsten?

Im Mittel brauchen die Teilnehmer aus München 28 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens für die Miete, zwei Prozentpunkte mehr als bundesweit. Betrachtet man jedoch die unterschiedlichen Lebensumstände, dann zeigt sich: Die höchste Mietbelastung mit im Mittel 37 Prozent haben Alleinerziehende zu tragen, ihr Einkommen muss für mindestens zwei Personen reichen. Paare, die ohne Kinder leben, haben demgegenüber mit 25 Prozent die niedrigste Mietbelastung. Familien und Personen, die in einer Wohngemeinschaft leben, müssen mit einer Mietbelastung von 28 Prozent rechnen, allein Lebende mit 32 Prozent.