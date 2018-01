9. Januar 2018, 18:58 Uhr Präsentiert Jubiläumsorden der Narrhalla









Feedback

Letzte Woche kämpfte die Faschingsgesellschaft Narrhalla noch mit Lieferproblemen. Am Dienstag nun präsentierte der Verein das Jubiläumsmodell zum 125-jährigen Bestehen. Mit dabei war der Zeichner des Ordensentwurfs, Dieter Hanitzsch, der sonst vor allem für seine Karikaturen bekannt ist. "Für unser Jubiläum haben wir einen namensträchtigen Münchner gesucht", so Narrhalla-Präsident Günther Grauer. Für die Umsetzung gab es wenige Vorgaben. Nur eine 125 sollte dabei sein und die Farben der Narrhalla. Dazu packte Dieter Hanitzsch ein Münchner Kindl. Für ihn das beste Symbol der Münchner Fröhlichkeit. In den Händen hält es Masskrug und Schampusflasche. "Für die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten", so Hanitzsch.