11. November 2017, 19:04 Uhr Popmusik "The Sound Of Munich Now"-Festival: Jetzt live miterleben









21 Bands und Künstler aus München treten heute im Feierwerk auf - ein Abend voller Popmusik.

Ein Festival, drei Bühnen, 31 Bands: Beim Sound Of Munich Now gibt es Popmusik von aus Traunstein, Erlangen und München zu hören. Im Livestream sind ausschließlich die Münchner Künstler zu sehen, sie treten in dieser Reihenfolge auf:

Münchner Kneipenchor [] Lischkapelle [] The Grexits [] Jordan Prince [] Salome Fur [] Lester [] Todeskommando Atomsturm [] Blue Haze [] Tiger tiger [] Snowfall [] Marie Bothmer [] Paul Kowol [] Swango [] Rey Lenon [] Körner [] Liann [] Matija [] Ni Sala [] The Charles [] Grasime und O [] Verabschiedung [] E Lux & Doolie

Mehr Infos zum Sound of Munich Now Festival gibt es hier.

Und hier kann man die Songs von Künstlern aus neun Jahren "The Sound Of Munich Now" in einer Playlist hören: