18. März 2018, 18:49 Uhr Polizeieinsatz Hochzeitsgast feuert in die Luft

In manchen Ländern ist es ein Brauch, der nicht groß hinterfragt wird: Wenn zwei Menschen heiraten, wird geschossen - aus Freude, in die Luft. So geschehen auch am Samstag bei einer bulgarischen Hochzeit in Unterschleißheim. Gegen 16 Uhr riefen Zeugen die Polizei, weil sie Schüsse im Bereich der Bezirksstraße gehört hatten. Es stellte sich heraus, dass sie aus der Schreckschusswaffe eines 19-jährigen Hochzeitsgastes stammten. Einen kleinen Waffenschein hatte er nicht, dafür aber ein Magazin mit Munition in einer Hosentasche. Die Polizei beschlagnahmte Waffe und Munition. Der junge Mann aus dem Landkreis Kelheim in Niederbayern wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.