31. März 2018, 10:50 Uhr Polizei und Feuerwehr Wieder Waldbrände im Münchner Südosten

Bei Hohenbrunn und bei Grasbrunn brannten jeweils kleinere Flächen. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit den absichtlich gelegten Feuern am Palmsonntag und einer Brandserie im vergangenen Jahr.

Erneut beschäftigen Brände in Wäldern im Münchner Südosten die Polizei. Zwei Mal brannten am Freitagnachmittag kurz hintereinander kleinere Flächen. "Wir wissen die Brandursache noch nicht", sagte ein Polizeisprecher. Brandstiftung sei nicht ausgeschlossen. "Die Brandermittler waren draußen." Bereits vor einem Jahr hatte es ein Serie von Bränden im Münchner Umland gegeben - ein Feuerteufel wurde aber nicht dingfest gemacht.

Spaziergänger hatten am Karfreitag die Feuerwehr alarmiert, weil sie Rauch im Höhenkirchner Forst bei Hohenbrunn beobachtet hatten. Die Einsatzkräfte löschten ein Feuer auf einer Fläche von etwa 1600 Quadratmetern, wie die Polizei mitteilte. Nicht einmal eine Stunde später wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Brand in einem Waldt im sogenannten Lohholz bei Grasbrunn gerufen; die Fläche war etwa gleich groß.

Mehrfach waren Feuerwehr und Polizei in der Vergangenheit zu ähnlichen Bränden im Münchner Umland und insbesondere im Süden der Landeshauptstadt ausgerückt. Fast genau vor einem Jahr kam es binnen weniger Tage zu einer Serie von bis zu einem Dutzend womöglich absichtlich gelegten Bränden auf Wiesen und in Wäldern. Schon damals hieß es bei der Polizei, aufgrund der Häufung der Fälle und der räumlichen Nähe glaube man nicht an einen Zufall.