22. März 2018, 16:22 Uhr Polizei Unbekannter fällt 14-Jährige im Olympiapark an

In der Nähe der BMW-Welt hat sich ein ungepflegt aussehender Mann einer 14-Jährigen genähert und sie gepackt: "Lass mich jetzt machen!" Ein Fußgänger rettete die Schülerin.

Von Thomas Schmidt

Ein 14-jähriges Mädchen ist von einem noch unbekannten Mann im Olympiapark verfolgt und angefallen worden. Die Polizei stuft den Vorfall als sexuelle Nötigung ein und sucht nach Zeugen. Den Angaben des Präsidiums zufolge befand sich die Schülerin am Mittwoch gegen 20.35 Uhr im U-Bahnhof Olympiazentrum und ging dort zu einem Kiosk, um sich ein Getränk zu kaufen. Dabei bemerkte sie einen Mann, der sie anstarrte. Der Unbekannte kam ihr unheimlich vor, deswegen ging die 14-Jährige schnell davon und lief in Richtung BMW-Welt.

Der Mann aber verfolgte sie, holte die Schülerin auf Höhe der Brücke über den Georg-Brauchle-Ring ein und packte sie. Der stark nach Alkohol riechende und ungepflegt aussehende Mann mit Vollbart schubste sie, griff ihr an den Hals und zerrte an ihrem Pullover. Dabei soll er gesagt haben: "Lass mich jetzt machen!" Ein vorbeikommender Fußgänger sah das Gerangel und forderte den etwa 40-jährigen Angreifer auf, das Mädchen in Ruhe zu lassen. Daraufhin flüchtete der Mann. Jetzt sucht die Polizei sowohl nach dem etwa 1,80 Meter großen Täter als auch nach dem Fußgänger, der die 14-Jährige gerettet hat. Hinweise an: 089/ 2 91 00.