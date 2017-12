26. Dezember 2017, 14:29 Uhr Polizei Nach Angriff auf Ex-Freundin: Spezialeinheit stürmt Wohnung









Doch der Gesuchte war nicht zu Hause, womöglich ist er geflohen - der Mann gilt als gewalttätig.

Eine schwer bewaffnete Spezialeinheit der Polizei hat die Wohnung eines Mannes gestürmt, der zuvor seine ehemalige Freundin angegriffen haben soll. Der mutmaßliche Täter soll am Samstag bewaffnet in der Wohnung der 19-Jährigen aufgetaucht sein, in der sich auch ihr neuer Freund aufhielt. Dabei soll er seine Ex-Partnerin leicht im Gesicht verletzt haben.

Nach Angaben des Opfers flüchtete sie mit ihrem Freund in die Tiefgarage und alarmierte die Polizei. Als diese eintraf und die Wohnung der Frau in Unterföhring durchsuchte, war der mutmaßliche Angreifer bereits verschwunden.

Da er als gewalttätig gilt, rückte das Spezialeinsatzkommando gegen 13.30 Uhr erneut aus, um den Mann in seiner Wohnung in der Hochstraße zu überwältigen. Doch der Gesuchte war nicht zu Hause, er gilt als flüchtig.