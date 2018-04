10. April 2018, 16:21 Uhr Polizei 17-Jähriger rast im Porsche mit Tempo 120 durch München

Er überholte dabei rechts und links andere Autos - um seiner Freundin zu imponieren.

Er wollte seiner Freundin mal so richtig imponieren. Also "borgte" sich ein 17-Jähriger am Montagabend nicht nur den Autoschlüssel, sondern gleich auch noch den schicken Porsche Cayenne eines Bekannten aus, ohne dass dieser davon wusste. Dann ließ er seine 16 Jahre alte Angebetete auf dem Beifahrersitz des Boliden Platz nehmen und bretterte durch die Stadt.

Auf der Landsberger Straße mimte der Jugendliche den Rennfahrer und raste mit 120 Sachen rechts und links an anderen Autos vorbei. An einer roten Ampel war dann Boxenstop, endgültig. Die Polizei zog den bereits einschlägig bekannten Raser aus dem Verkehr. Einen Führerschein hat der jugendliche Angeber nicht. Ob er nach der Show vom Montag noch eine Freundin hat, ließ der Polizeibericht offen.