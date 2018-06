4. Juni 2018, 15:37 Uhr Polizei in München 26-Jährige wird in ihrer Wohnung vergewaltigt

Die Frau hatte sich mit einem 31-jährigen Mann ein Taxi geteilt. Gegen ihren Willen folgte er ihr in Giesing zu ihrem Wohnhaus.

Von Martin Bernstein

Opfer eines Vergewaltigers ist eine 26-Jährige aus Giesing am Samstagmorgen geworden. Die Tat ereignete sich in der Wohnung der jungen Frau, in die der Mann, eine Zufallsbekanntschaft aus einer Bar, sich gewaltsam Einlass verschafft hatte. Gegen 7.40 Uhr waren die Frau und ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck gemeinsam in einem Taxi gefahren, nachdem sie sich zuvor in einer Bar kennengelernt hatten.

Der 31-Jährige hatte behauptet, in die gleiche Richtung wie die 26-Jährige zu müssen. Beide stiegen am Candidplatz aus dem Taxi aus. Der 31-Jährige folgte der Münchnerin anschließend gegen ihren Willen bis zu ihrem Wohnhaus und bedrängte sie im Treppenhaus. Beim Aufsperren der Wohnung drängte er sich laut einer Polizeisprecherin mit hinein und belästigte die junge Frau. In der Küche stieß er die 26-Jährige gewaltsam zu Boden, griff ihr unter den Rock und beging das Sexualverbrechen.

Die 26-Jährige schrie laut um Hilfe. Die Nachbarn hörten zum Glück ihre Schreie und klingelten an der Wohnungstür. Der Vergewaltiger ließ daraufhin von seinem Opfer ab, öffnete die Wohnungstür und flüchtete. Dann war er dreist genug, wieder in die Bar im Bahnhofsviertel zurückzugehen. Dort wurde er von Polizisten festgenommen. Inzwischen sitzt der Mann in Haft.