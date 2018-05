25. Mai 2018, 16:21 Uhr Polizei Asylbewerber greifen Security an

In der Unterkunft in Freimann kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern und dem Personal. Zwei Sicherheitsmitarbeiter wurden leicht verletzt.

Ein Asylbewerber hat bei einem Streit in einer Unterkunft in Freimann einem Sicherheitsmitarbeiter am Sonntagabend in die Schulter gebissen. Anschließend attackierten der 20-Jährige und sein Landsmann den Sicherheitsmitarbeiter und dessen Kollegen mit Besen und Stühlen. Die Männer erlitten leichte Verletzungen.

Vor der Auseinandersetzung hatten sich die Asylsuchenden über die Qualität ihres Essens beschwert, so die Polizei. Dabei habe einer der Täter, ein 19-Jähriger, die Sicherheitsleute als Rassisten beschimpft und einen der Männer zu Boden geschubst. Anschließend ging der 20-Jährige mit Besteckmessern auf einen der Sicherheitsmänner los. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen die Täter Haftbefehle.